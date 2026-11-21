România participă la a 72-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a NATO, care începe sâmbătă, 21 noiembrie, la Berlin. Având în vedere contextul internațional tensionat, marcat de provocările de securitate, deputatul Mihai Fifor, din delegația României, avertizează asupra riscului ca principiile pe care a fost construită Alianța să fie renegociate de marile puteri. Potrivit social democratului acest aspect este esențial pentru România.

„Dar există și o întrebare fundamentală, care nu poate fi ocolită: în ce măsură este pregătită Alianța să răspundă unei eventuale încercări de renegociere a ordinii de securitate europene? Pentru România, răspunsul este esențial. Securitatea flancului estic, inclusiv a regiunii Mării Negre, nu poate fi tratată ca o temă secundară. Iar principiile pe care s-a construit NATO nu pot deveni monedă de schimb în negocieri între marile puteri”, spune Fifor.

Pe agenda reuniunii se află, între altele, amenințările hibride, protejarea infrastructurilor critice, consolidarea apărării europene în cadrul NATO și războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

„Așteptările sunt importante. Consolidarea apărării colective, creșterea responsabilității europene în cadrul NATO, dezvoltarea industriei de apărare, protejarea infrastructurilor critice și continuarea sprijinului pentru Ucraina se află în centrul dezbaterilor”, mai precizează social democratul Mihai Fifor.

281 de parlamentari din statele membre NATO, alături de reprezentanți ai statelor candidate, ai țărilor partenere și ai Parlamentului European, vor discuta în capitala Germaniei despre principalele provocări de securitate și apărare. La lucrări va participa secretarul general al NATO, Mark Rutte, care se va adresa luni plenului Adunării Parlamentare