Proiectată să fie de nescufundat, cel mai rapid pachebot din lume a ajuns, în cele din urmă, pe fundul oceanului. Nava S.S. „United States”, cu o greutate de 53.330 de tone, a devenit acum cel mai mare recif artificial din lume.

Această navă, cu o lungime de aproximativ 305 metri — mai lungă decât „Titanic” — a transportat, odinioară, celebrități și politicieni peste Atlantic. Acum, după decenii de incertitudine și degradare cauzată de rugină, nava începe o a doua viață, devenind un refugiu subacvatic pentru viețuitoarele marine și pentru scafandrii curioși, potrivit Smithsonian magazine .

Nava transatlantică care a transportat celebrități

Pe 29 iunie 1952, un pachebot de ultimă generație a fost deschis publicului. Aproximativ 70.000 de oameni s-au înghesuit la locul de acostare din New York pentru a admira uriașa navă americană, cu puțin timp înainte ca aceasta să pornească pe Atlantic în călătoria sa inaugurală.

Pe 3 iulie 1952, S.S. United States a ajuns în Anglia într-un timp record – trei zile, 10 ore și 40 de minute –la o viteză care până în ziua de azi, nu a fost depășită de niciun alt pachebot de pasageri.

De-a lungul celor 17 ani de activitate, nava a găzduit numeroase personalități, printre care Marilyn Monroe, Walt Disney, Salvador Dalí și chiar pictura Mona Lisa, după singura călătorie a tabloului în Statele Unite.

Pe nava asociată cu luxul și faima, câteva americane au fost realizate la bordul acestei: „Gentlemen Prefer Blondes” (1953), Bon Voyage! (1962) și Munster, Go Home! (1966).

Nava mai lungă ca Titanicul ajunge pe fundul mării

Miercuri, la mai bine de 70 de ani de la călătoria inaugurală în care a stabilit recordul, mulțimi de oameni s-au adunat din nou, în număr mare, pentru a vedea legendarul pachebot plecând în ultima sa călătorie.

De data aceasta, S.S. United States se îndrepta spre fundul mării, pentru a începe o nouă viață ca recif artificial și destinație pentru scufundări, în Golful Mexic.

Proiectat de arhitecul naval William Francis Gibbs, pachebotul a reprezentat apogeul tehnologiei maritime de după cel de-al Doilea Război Mondial. Construcția navei a fost ținută complet departe de ochii publicului.

Facilitățile navei

Pe parcursul anilor ’50 și ’60, pachebotul a efectuat peste 800 de traversări ale Atlanticului, transportând mai mult de un milion de pasageri. Camerele de la bord aveau condiții de hotel de lux.

Cu un interior elaborat, decorat cu motive patriotice, facilități precum o sală de cinema și o viteză fără egal, S.S. United States a oferit multor pasageri amintiri de neuitat.

Relatarea unui fost pasager de la bordul navei

„Nava se deplasa cu o viteză incredibilă – uneori era aproape periculos pentru un copil de talia mea să iasă pe punte”, povestește Warren Jones, membru în consiliul director al organizației non-profit S.S. United States Conservancy, care a călătorit cu această navă în copilărie.

„Simțeai vibrațiile motoarelor în timp ce treceai pe lângă Statuia Libertății. A fost ceva de neuitat.”

Motivul retragerii din serviciu

Însă, pe măsură ce călătoriile cu avionul au devenit tot mai accesibile, epoca pacheboturilor de lux a ajuns, în cele din urmă, la sfârșit.

În 1969, S.S. United States a fost retrasă brusc din serviciu. Chiar și membrii echipajului au fost șocați de această decizie neașteptată. Unii și-au lăsat bunurile personale la bord, crezând că se vor întoarce la muncă a doua zi, doar pentru a descoperi că ușile de acces erau încuiate.

În următorii nouă ani, nava a rămas în conservare ca parte a flotei de rezervă a Marinei SUA, fiind pregătită de intervenție în cazul în care ar fi fost nevoie. Însă nu a fost cazul, iar în 1978 nava a fost scoasă la vânzare.

Planuri eșuate

În deceniile care au urmat, nava a trecut dintr-un port în altul, de la un proprietar la altul, fiecare având planuri diferite pentru ea: transformarea în complex rezidențial plutitor, utilizarea pentru eliminarea deșeurilor periculoase în Ucraina sau repunerea în funcțiune ca navă de croazieră. Nicio idee nu a reușit însă să atragă suficiente fonduri sau un impuls suficient de puternic pentru a se concretiza pe termen lung.

Până în 2024, nava zăcea deja de decenii la un chei din Philadelphia. Când administratorul cheiului a majorat taxa zilnică de acostare la 1.700 de dolari — adică 620.500 de dolari pe an — nava S.S. United States a fost nevoită să plece, riscând să fie trimisă la fier vechi.

Cel mai faimos pachebot de lux va deveni cel mai mare recif artificial din lume

Comitatul Okaloosa din Florida a cumpărat nava cu un milion de dolari, având planul de a o transforma în cel mai mare recif artificial din lume. Comitatul deține deja o flotă de nave scufundate în largul coastelor sale, dar S.S. United States ar putea deveni „bijuteria coroanei”.

Autoritățile estimează că nava, transformată în recif, va deveni un habitat pentru o varietate de specii marine, inclusiv vivanul roșu, bibanul de mare, peștele-seriolă, scrumbia și tonul. De asemenea, nava va fi accesibilă scafandrilor.

„Nava va fi transformată în recif; va rămâne intactă și va deveni un habitat marin vibrant și dinamic”, a declarat Susan Gibbs, președinta fundației care se ocupă de conservarea navei și nepoata proiectantului acesteia, pentru Richard Luscombe de la publicația The Guardian.

Sursa Foto: Wikipedia Commons