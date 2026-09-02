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Companiile aeriene turcești anulează zborurile către Moscova, după avertismentele lui Zelenski. Câte avioane au fost întoarse din drum în ultimele ore

Melania Agiu
Companiile aeriene turcești anulează zborurile către Moscova, după avertismentele lui Zelenski. Câte avioane au fost întoarse din drum în ultimele ore
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Companiile aeriene turcești anulează zborurile către Moscova. În ultimele 24 de ore, 77 de zboruri care se îndreptau spre cele trei aeroporturi din capitala Rusiei au fost deja întârziate sau anulate.

Sursă video: X/ Nexta

Perturbările din traficul aerian turc survin în urma declarațiilor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora spațiul aerian rus nu este sigur.

„Astăzi, dorim să avertizăm fiecare companie aeriană care utilizează spațiul aerian rus, fiecare asigurator și pe toți cei care încă folosesc aeroporturile principale din Rusia: spațiul aerian rus devine complet nesigur. Este important ca acest mesaj să fie auzit de ambasadorii țărilor reprezentate aici, în Ucraina, precum și de ambasadorii care lucrează la Moscova.”, a transmis Zelenski, marți seara.

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La scurt timp, unele avioane ale companiilor aeriene turce care efectuau zboruri către Moscova s-au întors la aeroporturile de plecare.

Potrivit presei din Turcia, compania Pegasus a anulat un zbor către Moscova și a întors din drum alte două aeronave. Pasagerilor li s-a comunicat că decizia a fost luată din cauza situației din spațiul aerian rus.

Pasagerii zborului PC1456 de la Bodrum la Moscova au declarat pentru Ostorozhno Novosti că avionul lor trebuia să decoleze spre Vnukovo la ora 00:05, dar zborul a fost anulat în timpul îmbarcării. Potrivit acestora, reprezentanții companiei aeriene au atribuit anularea „situației din spațiul aerian” și au afirmat că firma aeriană turcă a anulat toate zborurile din acest motiv.

„Nu știm la ce să ne așteptăm; omologul nostru turc interzice zborurile”, au declarat pasagerii, citând angajații companiei Pegasus. Turiștilor li s-a asigurat cazare la hotel până la prânz, dar nu au fost informați cu privire la o nouă oră de plecare.

Zborul PC1576 de la Antalya la Moscova s-a întors din zbor deasupra Lituaniei, în timp ce zborul PC1521 de la Izmir la Moscova s-a întors, de asemenea, în Turcia.

Firma de evaluare a riscurilor din domeniul aviației, Osprey Flight Solutions, a emis o avertizare separată. Potrivit agenției Reuters, aceasta a informat companiile aeriene că atacurile în adâncul teritoriului rus, inclusiv în zonele din apropierea Moscovei și a Sankt Petersburgului, vor fi inevitabile până la sfârșitul acestui an. De asemenea, compania a avertizat cu privire la riscul de erori de calcul și de identificare greșită a țintelor de către sistemele de apărare aeriană.

Reacția lui Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin a calificat amenințarea lui Zelenski drept „terorism de stat”.

Îndrebat de jurnaliști, după summitul din Kârzâgstan, despre declarațiile lui Zelenski, Putin a transmis:

„Nu am auzit astfel de declarații, dar dacă sunt rostite cu voce tare, este pur și simplu o acuzație de terorism de stat. Și aș dori să subliniez că ne cer să reluăm negocierile, ne cer întâlniri personale. Noi nu negociem cu teroriști. Acesta este primul lucru.

Și în al doilea rând, în aceeași secțiune: Dacă, Doamne ferește, se vor întâmpla astfel de tragedii, vom găsi o modalitate de a răspunde, să nu se îndoiască nimeni de asta.“

Referindu-se la amenințările lui Zelenski de a închide spațiul aerian al țării, ministrul rus al Transporturilor, Nikitin, a declarat că Rusia nu va permite perturbări grave ale operațiunilor de aviație civilă.

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