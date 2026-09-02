Prima zi de şcoală pentru elevi este şi prima zi liberă pentru parlamentari, în noua sesiune

Prima zi de şcoală pentru elevi, de pe 7 septembrie, este şi prima zi liberă pentru parlamentari, în noua sesiune. Având în vedere că, luni, copiii vor reveni pe băncile unităţilor de învăţământ, deputaţii şi senatorii şi-au alocat, prin vot, şi prima pauză pentru a participa la activităţile de deschidere a noului an şcolar, în teritoriu.

Cu acest prilej, au fost amânate şi lucrările programate pentru această zi, în plenul celor două Camere.

Prin urmare, şi Comisia de anchetă din cadrul Comisiei de Constituționalitate, care vizează clarificarea întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan şi şefa Curţii Constituţionale, înainte de votul Legii ANI, a fost amânată.

Aceasta a fost reprogramată pentru ziua de marți, 8 septembrie. Decizia a fost votată azi în Biroul Politic al Senatului şi al Camerei Deputaţilor.