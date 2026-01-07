Prima pagină » Actualitate » De ce sunt supraaglomerate „Urgențele” din Iași: are legătură cu o schimbare de lege care a produs un „tsunami” în sistemul medical

07 ian. 2026, 12:35, Actualitate
De ce sunt supraaglomerate „Urgențele” din Iași: are legătură cu o schimbare de lege care a produs un „tsunami” în sistemul medical
De ce sunt supraaglomerate „Urgențele” din Iași / Sursa foto: Shutterstock

Situație cât se poate de gravă la Iași, acolo unde o persoană din 10 nu are asigurare de sănătate, scrie publicația locală Ziarul de Iași. Și mai grav este că niciunul dintre cei 26.000 de oameni rămași recent fără asigurare nu se înghesuie să-și facă una.

Au trecut patru luni de la modificarea legislației privind statutul coasiguraților, iar efectele încep să se vadă în județul Iași.

Câte persoane și-au achitat contribuția

Casa de Asigurări de Sănătate Iași a transmis din timp că, de la 1 septembrie 2024, mai bine de 26.000 de persoane își vor pierde calitatea de asigurat. Chiar și așa, doar 3.835 de ieșeni au mers să-și achite contribuția individuală la asigurarea medicală în prima lună de la intrarea în vigoare a noilor reguli.

Datele oficiale nu minte: la 31 noiembrie, în județul Iași figurau 689.403 persoane asigurate, în timp ce populația totală, conform recensământului din 2021, era de 760.774 de locuitori. Diferența de peste 71.000 de persoane indică un număr semnificativ de oameni care nu mai sunt acoperiți de sistemul public de sănătate.

Situația apărută are efecte directe în activitatea Unităților spitalicești de Primiri Urgențe. De ce la UPU? Pentru că acolo accesul la îngrijiri nu este condiționat de calitatea de asigurat.

Citește aici mai multe despre situația cu adevărat îngrijorătoare de la Iași.

