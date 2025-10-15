Prima pagină » Actualitate » De ce trebuie să activezi „Modul Avion” al telefonului atunci când călătorești la bordul unei aeronave. Un pilot cu experiență dezvăluie motivul real

De ce trebuie să activezi „Modul Avion” al telefonului atunci când călătorești la bordul unei aeronave. Un pilot cu experiență dezvăluie motivul real

15 oct. 2025, 09:54, Actualitate
De ce trebuie să activezi „Modul Avion” al telefonului atunci când călătorești la bordul unei aeronave. Un pilot cu experiență dezvăluie motivul real
De ce să activezi „Modul Avion” atunci când călătorești cu aeronava / foto: Shutterstock

Un fost pilot experimentat a dezvăluit motivul real pentru care pasagerii trebuie să își treacă telefoanele pe „Modul Avion”, atunci când călătoresc la bordul unei aeronave. Unii dintre călători ignoră, uneori, o astfel de solicitare fără să știe că ar putea interfera cu sistemele audio ale aeronavei.

Martin Drake, fost căpitan și reprezentant al Asociației Piloților de Linie Britanici, a vorbit despre motivul real pentru care se solicită setarea telefoanelor mobile pe „Modul Avion”, atunci când pasagerii se află la bordul aeronavei. Explicația este una cât se poate de simplă, fiind legată de interferențele cu sistemele audio ale aeronavei.

Motivul pentru care telefoanele trebuie să fie setate pe „Modul Avion”

În condițiile în care telefoanele mobile nu sunt trecute pe „Modul Avion”, există o probabilitate să îngreuneze munca echipajului. Deși nu reprezintă un pericol mare, astfel de dispozitive inteligente ar putea să interfereze cu sistemele audio de la bordul aeronavei. În timp ce echipajul va încerca să comunice cu persoanele responsabile de controlul traficului aerian, se va auzi „un sunet repetitiv cu clopoțel”.

„Este mai degrabă o neplăcere decât ceva mai grav, deși este ceva ce piloții ar prefera să nu îi deranjeze în timp ce pilotează un avion”, a spus Drake pentru Sky News, conform Daily Mail.

De altfel, fostul pilot experimentat susține că cel mai bun moment pentru zbor ar fi mijlocul dimineții. Menționează despre pasageri că ar tinde să fie „mai odihniți și mai relaxați”, atunci.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

