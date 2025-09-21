Prima pagină » Actualitate » Compania aeriană care are două PREȚURI diferite pentru același tip de sandviș. „Nu au primit niciun cent înapoi”

Compania aeriană care are două PREȚURI diferite pentru același tip de sandviș. „Nu au primit niciun cent înapoi”

21 sept. 2025, 12:14, Actualitate
Compania aeriană care are două PREȚURI diferite pentru același tip de sandviș. „Nu au primit niciun cent înapoi”
Compania aeriană care are două prețuri diferite pentru același tip de sandviș / Sursa FOTO: Shutterstock

Descoperire cel puțin surprinzătoare făcută de un pasager care călătorea cu o cursă de linie a unei renumite companii aeriene. Pentru același tip de sandviș, operatorul de zbor practica două prețuri diferite.

Nu mică i-a fost mirarea pasagerului când a plătit o sumă la îmbarcare, iar la aterizare a achitat un alt cost pentru sandvișul comandat.

Austrian Airlines, subiect pe social media

Persoana în cauză a călătorit cu un avion al companiei Austrian Airlines și spune că a avut parte de o surpriză neobișnuită la întoarcerea din vacanță: prețul unui sandviș s-a înjumătățit pe parcursul aceluiași zbor.

Norbert L., un austriac de 56 de ani, povestește pe social media că, la începutul cursei, un sandviș club costa 9,50 euro. Cu doar o oră înainte de aterizare, echipajul a anunțat, însă, o reducere masivă: toate gustările disponibile urmau să fie vândute la prețul unic de 3,50 euro.

Diferența, de peste 60%, i-a lăsat perplecși pe cei care cumpăraseră deja produse la tariful inițial. „Unii care au cumpărat mâncare la prețul inițial erau vizibil confuzi. Dar nu au primit niciun cent înapoi”, a povestit Norbert L.

Ulterior, se pare că Austrian Airlines a explicat de ce practică prețuri diferite – pentru „evitarea risipei alimentare”. Produsele proaspete care nu se vând în timpul zborului sunt oferite la preț redus spre finalul cursei pentru a nu fi aruncate. „Este o măsură prin care încercăm să folosim cât mai responsabil resursele”, au transmis reprezentanții companiei pentru presa austriacă.

Însă, nu toți pasagerii au acceptat explicațiile. Chiar Norbert L. a precizat că, în opinia sa, prețul diferit, redus cu 60%, nu are legătură cu risipa, ci mai degrabă cu dorința companiei de a-și maximiza veniturile: „Dacă ar fi vorba strict de risipă, fiecare produs ar fi trebuit să aibă un preț proporțional cu cel inițial, nu același tarif pentru toate”.

Austrian Airlines este una dintre cele mai vechi companii aeriene europene, fondată în 1957. Din 2009 face parte din puternicul grup Lufthansa. Fiind membră a „Star Alliance”, compania are sediul central la Viena.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tu știai asta? Motivul pentru care mâncarea din avion poate fi mai sărată sau bogat condimentată

De ce nu ar trebui să porți pantaloni scurți în avion? Explicația unui expert în zbor devine virală

Câți bani câștigă, în 2025, un PILOT sau o stewardesă. Cum poate fi suplimentat venitul lunar pentru personalul din aviație

Ce a pățit acest tânăr, după ce a adormit așa în avion. Cum s-a răzbunat pasagera din față

Citește și

ACTUALITATE Tragedie pe munte. O persoană a fost găsită decedată, iar Salvamont România a primit mai multe apeluri de urgență
13:48
Tragedie pe munte. O persoană a fost găsită decedată, iar Salvamont România a primit mai multe apeluri de urgență
TURISM „Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%
13:41
„Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%
POLITICĂ După Nicușor Dan, Elena Lasconi l-a reevaluat și pe Ilie Bolojan. Primarul din Câmpulung se declară dezamagită și anunță că nu l-ar mai desemna premier: “A lovit în oameni”
13:40
După Nicușor Dan, Elena Lasconi l-a reevaluat și pe Ilie Bolojan. Primarul din Câmpulung se declară dezamagită și anunță că nu l-ar mai desemna premier: “A lovit în oameni”
POLITICĂ Cine este noul prefect al capitalei desemnat de USR. Andrei Nistor „reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României”
13:32
Cine este noul prefect al capitalei desemnat de USR. Andrei Nistor „reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României”
ULTIMA ORĂ Acțiuni de amploare prin SCHENGEN. Sute de fugari căutați de alte state, depistați în România / Aceeași soartă au avut-o și 149 de români
13:14
Acțiuni de amploare prin SCHENGEN. Sute de fugari căutați de alte state, depistați în România / Aceeași soartă au avut-o și 149 de români
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan, despre prima operație pe inimă: „Un pacient tânăr, miner, care suferise un accident în subteran”
12:59
Profesorul Horațiu Moldovan, despre prima operație pe inimă: „Un pacient tânăr, miner, care suferise un accident în subteran”
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Diana și Iulia sunt cele două surori moarte la câteva zile distanță, în Arad. Una era învățătoare, iar cealaltă abia se căsătorise: ,,Un suflet tânăr, blând și luminos”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Procurorii descriu o întâlnire secretă după alegeri. A existat un martor
Evz.ro
Cum își cheltuiește tânăra generație banii. Perspectiva financiară, prin ochii a patru tineri
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
PFAs, substanțele „chimice eterne” pot crește riscul de avorturi repetate
EXTERNE Demonstrație de forță militară, într-o țară vecină cu România. Tancuri, avioane, rachete și 10.000 de militari. Care a fost scopul
13:58
Demonstrație de forță militară, într-o țară vecină cu România. Tancuri, avioane, rachete și 10.000 de militari. Care a fost scopul
SPORT Ion Geolgău, reacție după ancheta FRF. E acuzat de hărțuire de mama unui junior. „Sunt om și sunt supus greșelii”
13:03
Ion Geolgău, reacție după ancheta FRF. E acuzat de hărțuire de mama unui junior. „Sunt om și sunt supus greșelii”
ADMINISTRAȚIE Primăria Capitalei vrea să demoleze o clădire de 19 etaje din centrul Bucureștiului. Cathedral Plaza ar putea fi „tăiată” cu o sumă uriașă
12:52
Primăria Capitalei vrea să demoleze o clădire de 19 etaje din centrul Bucureștiului. Cathedral Plaza ar putea fi „tăiată” cu o sumă uriașă
EXCLUSIV Femeia care a scris versurile mai multor manele devenite virale, terorizată de fratele criminalilor de la Padina. A fost emis un ordin de protecție
12:18
Femeia care a scris versurile mai multor manele devenite virale, terorizată de fratele criminalilor de la Padina. A fost emis un ordin de protecție
POLITICĂ Unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui George Simion a demisionat din AUR: „A vândut toți votanții AUR”
12:06
Unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui George Simion a demisionat din AUR: „A vândut toți votanții AUR”
VIDEO Ion Cristoiu: „L-aș întreba pe George Soros de ce nu m-a recrutat și pe mine”
12:00
Ion Cristoiu: „L-aș întreba pe George Soros de ce nu m-a recrutat și pe mine”