Descoperire cel puțin surprinzătoare făcută de un pasager care călătorea cu o cursă de linie a unei renumite companii aeriene. Pentru același tip de sandviș, operatorul de zbor practica două prețuri diferite.

Nu mică i-a fost mirarea pasagerului când a plătit o sumă la îmbarcare, iar la aterizare a achitat un alt cost pentru sandvișul comandat.

Austrian Airlines, subiect pe social media

Persoana în cauză a călătorit cu un avion al companiei Austrian Airlines și spune că a avut parte de o surpriză neobișnuită la întoarcerea din vacanță: prețul unui sandviș s-a înjumătățit pe parcursul aceluiași zbor.

Norbert L., un austriac de 56 de ani, povestește pe social media că, la începutul cursei, un sandviș club costa 9,50 euro. Cu doar o oră înainte de aterizare, echipajul a anunțat, însă, o reducere masivă: toate gustările disponibile urmau să fie vândute la prețul unic de 3,50 euro.

Diferența, de peste 60%, i-a lăsat perplecși pe cei care cumpăraseră deja produse la tariful inițial. „Unii care au cumpărat mâncare la prețul inițial erau vizibil confuzi. Dar nu au primit niciun cent înapoi”, a povestit Norbert L.

Ulterior, se pare că Austrian Airlines a explicat de ce practică prețuri diferite – pentru „evitarea risipei alimentare”. Produsele proaspete care nu se vând în timpul zborului sunt oferite la preț redus spre finalul cursei pentru a nu fi aruncate. „Este o măsură prin care încercăm să folosim cât mai responsabil resursele”, au transmis reprezentanții companiei pentru presa austriacă.

Însă, nu toți pasagerii au acceptat explicațiile. Chiar Norbert L. a precizat că, în opinia sa, prețul diferit, redus cu 60%, nu are legătură cu risipa, ci mai degrabă cu dorința companiei de a-și maximiza veniturile: „Dacă ar fi vorba strict de risipă, fiecare produs ar fi trebuit să aibă un preț proporțional cu cel inițial, nu același tarif pentru toate”.

Austrian Airlines este una dintre cele mai vechi companii aeriene europene, fondată în 1957. Din 2009 face parte din puternicul grup Lufthansa. Fiind membră a „Star Alliance”, compania are sediul central la Viena.

