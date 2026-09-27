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Adio trotinete pentru minori în București. Proiectul de lege ajuns pe masa Consiliului Local care înăsprește regulile pentru trotinetiști

Adio trotinete pentru minori în București. Proiectul de lege ajuns pe masa Consiliului Local care înăsprește regulile pentru trotinetiști
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Minorii nu vor mai avea acces la trotinetele electrice închiriate din București, potrivit unui nou proiect de lege ce urmează să fie votat miercuri în Consiliul General. Urmează să fie impusă verificarea strictă a vârstei, interzicerea folosirii telefonului sau a căștilor la ghidon și sancționări aspre pentru parcarea neregulamentară pe trotuare sau pe spațiile verzi.

Accesul la trotinete, permis exclusiv adulților

Trotinetele electrice închiriate în Capitală ar putea fi folosite doar de persoanele majore. Conform proiectului de regulament inițiat de viceprimarul Stelian Bujduveanu, utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți, iar operatorii vor răspunde direct de verificarea vârstei prin intermediul aplicațiilor proprii. În plus, persoanele care închiriază trotinete sunt obligate să aibă asupra lor actul de identitate pe toată durata cursei.

Noul regulament vizează și comportamentul în trafic. Este strict interzisă folosirea telefonului mobil, a tabletei sau a căștilor audio în timpul deplasării. De asemenea, circulația pe trotuare, pe aleile din parcuri și pe străzile pietruite sau nereabilitate nu mai este permisă. Acolo unde infrastructura o permite, trotinetele trebuie să fie conduse exclusiv pe pistele speciale pentru biciclete. În lipsa acestora, circulația este autorizată doar pe drumurile publice unde limita de viteză este de maximum 50 km/h.

Parcarea neregulamentară și sancțiunile impuse operatorilor

O problemă majoră vizată de noul document este abandonarea trotinetelor pe domeniul public. Proiectul interzice lăsarea vehiculelor pe carosabil, pe pistele de biciclete, pe trecerile de pietoni sau în stațiile de transport în comun. Aceeași interdicție se aplică și în cazul spațiilor verzi sau la o distanță mai mică de cinci metri de intersecții.

După notificarea autorităților, firmele care închiriază trotinetele au la dispoziție maximum 120 de minute pentru a muta vehiculele parcate greșit. În caz contrar, Poliția Locală va dispune ridicarea acestora, iar operatorii vor fi nevoiți să achite 50 de lei pentru ridicarea fiecărei trotinete și o taxă de depozitare de 10 lei pe zi. Amenzile pentru nerespectarea regulilor generale sunt cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei.

Restricții în Centrul Vechi și pe timp de iarnă

Documentul obligă companiile să limiteze din soft circulația și parcarea în perimetrul Centrului Vechi. De asemenea, condițiile meteorologice nefavorabile vor atrage suspendarea serviciului. Pe polei, gheață, zăpadă sau piatră cubică udă, operatorii vor fi obligați să blocheze automat toate trotinetele din oraș.

Pentru a funcționa legal în București, firmele de profil vor achita o taxă de autorizare de minimum 5.000 de lei anual și o taxă de 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă pusă în circulație. Dacă proiectul va fi aprobat în ședința de miercuri, noul regulament va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la adoptare.

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