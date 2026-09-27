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Radu Marinescu, enervat de victimizarea lui Fritz la mitingul USR care a confiscat ideea de „revoluție”. „Nu au murit eroii ca să dea alibiuri pentru conflicte de interese”

Radu Marinescu, enervat de victimizarea lui Fritz la mitingul USR care a confiscat ideea de „revoluție”. „Nu au murit eroii ca să dea alibiuri pentru conflicte de interese”
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Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, l-a acuzat pe încă primarul Timișoarei, Dominic Fritz, că asociază pierderea mandatului său cu simbolul Revoluției din 1989. Declarația a avut loc după un eveniment la Timișoara în timpul căruia membrii USR au făcut mai multe paralele între Revoluția din 1989 și pierderea mandatului lui Fritz din cauza conflictului de interese.

„Președintele USR, Dominic Fritz, a transformat evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat duminică, într-un mesaj de mobilizare politică înaintea încetării mandatului său de primar. (…) Nu au murit eroii ca să dea alibiuri”, a scris Radu Marinescu pe Facebook.

Radu Marinescu denunță un „spectacol” pe seama Revoluției

Reacția fostului ministru al Justiției a venit în contextul în care Dominic Fritz a organizat evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, o manifestație de susținere înaintea încetării oficiale a mandatului său de primar, ca urmare a deciziilor privind încălcarea regimului de integritate. Radu Marinescu a catalogat demersul drept o „ofensă” la adresa martirilor din decembrie 1989.

„Întâmplător am văzut că dl Fritz organizează la Timișoara festivalul despărțirii de primărie, un exercițiu cu public cu iz maoist, de convertire într-un fel de triumf a pierderii ignobile a funcției pentru abateri de integritate. Că face spectacol din conflictul său de interese este problema dânsului și a celor care gustă sau aderă, unii chiar ditirambic, la un asemenea show îndoielnic. Însă că dl Fritz pune acest miting de adio personal sub semnul simbolic al Revoluției timișorene e o problemă a tuturor”, a scris Radu Marinescu pe pagina sa de socializare.

Acesta a subliniat că realizările administrative din Timișoara nu pot fi comparate cu sacrificiul eroilor Revoluției: „Nu au murit eroii ca să dea alibiuri sau detergent înălbitor conflictului intereselor domnului Fritz cu funcția publică. Iar faptul că dânsul se laudă că a gestionat bine serviciile publice, apa, asfaltul, spațiile verzi etc. în Timișoara nu-l face egal sau măcar comparabil acestor titanice sacrificii. O despărțire sobră, în sac și cenușă biblice, era mai adecvată”.

Dominic Fritz acuză o „mașinărie de intimidare” a sistemului

În cadrul mitingului de duminică de la Timișoara, Dominic Fritz a transformat evenimentul într-un mesaj de mobilizare politică. Președintele USR a declarat că refuză ideea potrivit căreia România este condamnată să aleagă „între două rele”, făcând referire la partidele PSD și AUR.

„Refuz ideea că România este condamnată să aleagă la nesfârșit între două rele, între un sistem vechi reprezentat de PSD și aliații săi din instituțiile publice și justiție, care ne spune de zeci de ani că fără ei nu se poate guverna această țară. Asta pe de o parte sau, pe de altă parte, extremismul AUR, care pretinde că răspunsul la toate frustrările noastre este să întoarcem România la vremuri de glorie care n-au existat niciodată”, a afirmat liderul USR.

Fritz a punctat că obiectivul politic major al formațiunii sale este formarea unui nou guvern care să excludă actualele forțe politice dominante, criticând derapajele și corupția. Totodată, primarul Timișoarei a afirmat că nu se lasă intimidat de adversarii politici, aducând în discuție inclusiv alegerile anticipate, în cazul în care contextul politic o va cere.

„Nu ne este frică de votul oamenilor și se pare că nu toți oamenii politici pot să spună asta, dacă ne uităm la PSD. Dar, cu siguranță, dacă vorbim de frică, nu ne este frică de toată mașinăria de intimidare pornită de sistem. Nu ne lăsăm opriți nici de înjurăturile lui Ponta, nici de telefoanele Liei (referire la judecătoarea Lia Savonea – n.r.)”, a mai transmis președintele USR.

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