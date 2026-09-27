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Cum vrea Siegfried Mureșan să-i atragă pe românii din străinătate să se întoarcă acasă

Cum vrea Siegfried Mureșan să-i atragă pe românii din străinătate să se întoarcă acasă
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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a transmis pe Facebook un mesaj adresat românilor din diaspora, susținând că aceștia nu vor reveni în țară doar pe baza unor stimulente financiare, ci atunci când vor regăsi acasă condițiile pe care le au în străinătate — sănătate funcțională, locuri de muncă bine plătite și un stat eficient.

„Românii au plecat în străinătate pentru o viață mai bună, nu pentru că nu și-ar iubi țara. De aceea, ei nu se vor întoarce acasă doar pentru prime, granturi sau alte stimulente. Se vor întoarce când vor găsi în România ceea ce au găsit în țările în care trăiesc: spitale care funcționează, locuri de muncă bine plătite și un stat eficient, care îi respectă. O țară în care poți reuși prin muncă”, a scris Mureșan.

Ce măsuri propune Mureșan pentru diaspora

Premierul desemnat a enumerat o serie de măsuri incluse în programul de guvernare, menite să faciliteze revenirea românilor din străinătate, de la digitalizarea formalităților administrative până la sprijin financiar pentru cei care vor să investească în țară.

„În programul nostru de guvernare avem măsuri concrete pentru cei care vor să se întoarcă: un ghișeu unic digital pentru toate formalitățile de revenire; recunoașterea rapidă a diplomelor și calificărilor; sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și pentru deschiderea unei afaceri; microcredite și granturi pentru cei care investesc în România; sprijin pentru copiii românilor din diaspora”, a precizat Mureșan.

Mureșan reiterează nevoia de „reformă”

Premierul desemnat a subliniat că aceste măsuri punctuale nu sunt suficiente fără o reformă structurală a țării, iar obiectivul Guvernului este construirea unei Românii în care oamenii să vrea să revină.

„Dar aceste măsuri nu pot înlocui reforma de fond de care România are nevoie. Mulți vor să se întoarcă. Datoria noastră este să construim România în care să te bucuri să vii acasă: o Românie modernă, prosperă, dreaptă și sigură”, a încheiat Siegfried Mureșan.

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