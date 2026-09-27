Elvețienii au respins duminică o inițiativă care ar fi introdus în Constituție reguli mai stricte privind neutralitatea țării și ar fi limitat cooperarea militară cu NATO și posibilitatea de a impune sancțiuni.

Potrivit rezultatelor preliminare publicate de Oficiul Federal de Statistică, 68,6% dintre alegători au votat împotriva inițiativei, în timp ce 31,4% au susținut-o. Prezența la vot a fost de 46,36%.

Pentru ca inițiativa să fie adoptată era nevoie de o „dublă majoritate”: atât majoritatea alegătorilor, cât și majoritatea cantoanelor. Cum cel puțin 13 dintre cele 26 de cantoane au respins deja propunerea, aceasta a fost respinsă.

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Ce prevedea inițiativa

Propunerea urmărea să introducă în Constituția Elveției principiul unei neutralități permanente și complete.

Printre prevederi se numărau interzicerea aderării sau cooperării cu alianțe militare și de apărare, cu excepția situației în care Elveția ar fi fost atacată. De asemenea, țara nu ar fi putut participa la sancțiuni decât dacă acestea erau aprobate de Organizația Națiunilor Unite.

Inițiativa ar fi limitat astfel și posibilitatea Elveției de a impune sancțiuni împotriva Rusiei, măsură adoptată de guvernul de la Berna după invazia Ucrainei.

Guvernul și majoritatea partidelor s-au opus

Inițiativa a fost susținută în principal de partidul de dreapta Partidul Popular Elvețian (SVP), care consideră că politica tradițională de neutralitate a țării a fost slăbită prin sancțiunile impuse Rusiei.

Guvernul elvețian și majoritatea partidelor s-au opus însă propunerii. Ministrul de Externe Ignazio Cassis a avertizat că noile reguli ar afecta securitatea Elveției și ar împiedica inclusiv exercițiile și antrenamentele comune cu NATO.

Partidul Verzilor și Partidul Evanghelic (EVP) au salutat rezultatul referendumului.

„Alegătorii au înțeles ce își dorea SVP: ca Elveția să se izoleze la nivel internațional și să evite responsabilitățile atunci când dreptul internațional este încălcat”, a declarat deputata Verzilor Sibel Arslan, potrivit Reuters.

SVP acceptă rezultatul

Partidul Popular Elvețian a recunoscut înfrângerea. Deputatul Lukas Reimann a spus că nu este mulțumit de rezultat, dar a subliniat că neutralitatea rămâne o parte importantă a identității Elveției.

„Este absolut clar că neutralitatea aparține Elveției și face parte din identitatea Elveției”, a declarat Reimann.

El a avertizat însă că partidul ar putea reveni asupra subiectului dacă guvernul ar adopta măsuri despre care SVP consideră că se îndepărtează de neutralitate, inclusiv sancțiuni mai dure.

Elvețienii susțin neutralitatea, dar și politica actuală

Fabio Wasserfallen, profesor de politică europeană la Universitatea din Berna, a explicat înaintea referendumului că alegătorii elvețieni susțin în general neutralitatea, dar sunt de acord cu modul în care guvernul o aplică în prezent.

Potrivit acestuia, alegătorii susțin și sancțiunile împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina și nu doresc schimbarea acestei politici.