Ambasadorul Regatului Unit la București, Giles Portman, a declarat într-un interviu acordat postului Digi24 că rezultatul alegerilor prezidențiale din România a reprezentat o surpriză majoră pentru toată lumea. Diplomatul a povestit că, în seara respectivă, sondajele de la ieșirea de la urne indicau un rezultat pe care îl aștepta, iar apoi, în câteva ore, situația s-a schimbat radical.

Portman: autoritățile trebuie să explice public decizia și dovezile

Ambasadorul britanic consideră că a fost de înțeles ca autoritățile române să investigheze campania neașteptată desfășurată pe TikTok în perioada respectivă și spune că a avut încredere în modul în care instituțiile românești au gestionat situația. Totuși, el subliniază că este esențial ca publicul să primească explicații clare cu privire la motivele care au stat la baza deciziei de anulare a scrutinului, împreună cu dovezile pe care aceasta s-a fondat.

Întrebat despre implicarea Rusiei în evenimentele din România, Portman a spus că nu crede că societatea românească are simpatii față de Moscova și a precizat că analiza detaliată a situației ar trebui făcută de serviciile românești de informații și de Guvern. Diplomatul a explicat că fenomenul dezinformării este complex, putând fi atât accidental, cât și deliberat, cu surse fie din exterior, fie generate chiar în interiorul țării.

Schimbarea naturii războiului prin utilizarea dronelor

Portman a discutat și despre transformarea radicală a modului de desfășurare a conflictelor militare în ultimii ani, în special prin utilizarea intensivă a dronelor. El a apreciat experiența acumulată de Ucraina în acest domeniu drept un atu pentru securitatea europeană și a menționat misiunile de poliție aeriană desfășurate de forțele aeriene britanice (RAF) în România, subliniind necesitatea găsirii unor soluții rapide și eficiente pentru apărarea împotriva amenințării tot mai mari reprezentate de drone.

Marea Neagră, zonă „esențială” pentru România

În finalul interviului, ambasadorul britanic a vorbit despre importanța strategică a Mării Negre pentru România, menționând atât potențialul economic — prin proiecte precum Neptun Deep și extinderea Portului Constanța —, cât și riscurile de securitate, printre care minele marine, dronele navale și atacurile asupra navelor civile. Portman a apreciat obținerea de către Forțele Navale Române a două nave de vânătoare de mine de la Marina Regală Britanică drept un pas important, subliniind totodată rolul României, Bulgariei și Turciei în securitatea regiunii, în contextul restricțiilor impuse de Convenția de la Montreux.