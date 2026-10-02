Moșteanu, fost ministru USR la Apărare, manager la un club de biliard înainte, mesaj agramat pe rețelele sociale. Oamenii l-au „taxat” în comentarii

Fostul ministru USR al Apărării, Ionuț Moșteanu, a lansat pe Facebook un atac la adresa unui post de televiziune, însă, prins în ardoarea argumentelor geopolitice, pare că a lăsat acordul dintre subiect și predicat laoparte.

Într-o postare amplă, în care vorbește despre Rusia, Kremlin, Wall Street Journal, ambasadoarea SUA în Grecia, căderea Guvernului Bolojan și afacerile cu gaze, fostul ministru a strecurat și o formulare care a atras atenția internauților: ”Ei poate lipi câte etichete dorește”.

Moșteanu, luat prin surprindere de acordul gramatical

Eroarea apare chiar la finalul unei postări lungi, în care fostul ministru al Apărării încearcă să combată acuzațiile potrivit cărora USR ar fi ”de partea rușilor”.

”Gata, s-a decis la un post de televiziune: USR este de partea rușilor”, își începe Moșteanu mesajul. După nenumărate întrebări, fostul ministru ajunge la concluzie și scrie: ”Ei poate lipi câte etichete dorește. Dar aici rămân niște fapte și multe întrebări. Nu e nimic pro-rusesc în apărarea țării”.

Chiar dacă, ulterior, acesta și-a modificat postarea, oamenii au văzut greșeala și l-au taxat.

Internauții n-au ratat ocazia: ”Ei pot lipi, că e mai mulți”

Greșeala nu a trecut neobservată de cei care au citit postarea, iar comentariile au mutat rapid discuția de la geopolitică la gramatică.

”Ei pot lipi, ca e mai mulți”, a ironizat un utilizator, reproducând intenționat registrul agramat.

Replica a venit imediat de la o altă utilizatoare, care a continuat în aceeași cheie: ”Și etichetele e multe”.

De la clubul de biliard la Ministerul Apărării

Ionuț Moșteanu a fost ministru al Apărării din partea USR. Printre pozițiile ocupate în trecut s-a numărat și cea de executive manager al unui club de biliard, funcție care se poate vedea în CV-ul său, care poate fi accesat AICI.