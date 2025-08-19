De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României

În timp ce România traversează una dintre cele mai dificile perioade economice din ultima vreme președintele Nicușor Dan se află în concediu, iar recent a luat parte la o nuntă în Tâncăbești. Șeful statului a fost surprins, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la evenimentul care a avut loc într-un hambar cochet, transmite, în exclusivitate, CANCAN.

Nicușor Dan se află într-o vacanță prezidențială alături de familie, în care a încercat, desigur, să uite de probleme și responsabilități, așa cum ar proceda orice muritor… și se pare că i-a reușit de minune.

Vineri, Nicușor Dan și-a început ziua într-o atmosferă pioasă, la slujba de la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, moment urmat, apoi, de o vizită la mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, unde Nicușor Dan și-a purtat fiul cel mic în spate până la schitul în care a trăit părintele.

Președintele a dedicat, însă, ziua de sâmbătă distracției. Șeful statului a petrecut de zor, la o nuntă organizată într-un hambar elegant din Tâncăbești.

Reporterii CANCAN.RO l-au surprins pe Nicușor Dan la petrecerea de nuntă, unde și-a făcut apariția într-un costum bleumarin, ”uniforma” lui de zi cu zi și o pereche de pantofi. Partenera sa, Mirabela Grădinaru, a optat într-o rochie albastră de o eleganță discretă.

Nicușor Dan a descins la locație, fără să-i pese de privirile insistente, și a luat cu asalt ringul de dans, alături de fiul său de 3 ani, Antim, care a țopăit fericit pe scenă. Partenera președintelui s-a alăturat distracției și a dansat alături de familie, într-o horă, spre deliciul invitaților.

Chiar dacă, inițial, unii dintre invitați au fost ușor stingheriți de prezența președintelui României la nuntă, atmosfera s-a destins, în cele din urmă, și toată lumea s-a distrat pe cinste.

FOTO: CANCAN