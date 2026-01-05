Prima pagină » Social » Românii, revoltați de impozitele lui Bolojan. Au ieșit nervoși de la oficiile locale, au înjurat, au protestat și au blestemat, dar au și plătit

Românii, revoltați de impozitele lui Bolojan. Au ieșit nervoși de la oficiile locale, au înjurat, au protestat și au blestemat, dar au și plătit

05 ian. 2026, 16:23, Social

Românii au luat cu asalt ghișeele ca să-și plătească impozitele pentru locuințe, care au crescut chiar și de trei ori față de anul trecut. Sistemul online prin care își achită taxele și impozitele locale nu a funcționat din nou, pentru a doua oară de la începutul anului, iar în mai multe orașe din țară oamenii au ieșit nervoși de la ghișee, au protestat, au înjurat și chiar au cerut demisia Executivului. 

Furia și disperarea i-au cuprins pe românii care au mers să-și plătească taxele locale după majorările decise de Guvernul Bolojan. Cei mai mulți contribuabili vor să-și achite cât mai repede taxele pentru a beneficia de reducerea de 10% acordată celor care plătesc impozitele până la finalul lunii martie. Aceasta este prima etapă de plată a taxelor din acest an, iar românii nu vor să riște să piardă bonificația. Pensionarii sunt cei mai afectați de noile scumpiri și au semnalat că unele dintre taxele stabilite pentru acest an au ajuns să reprezinte chiar 20% din pensia lor.

De la 1 ianuarie, impozitele locale pe locuințe au crescut semnificativ în majoritatea orașelor din România, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. Unele taxe au fost majorate și cu 150% în București astfel că, un locuitor care anul trecut plătea aproximativ 200 de lei pentru impozitul pe locuință, acum va fi nevoit să scoată din buzunar aproximativ 500 de lei. Mai mult decât atât, impozitul pentru mașini a crescut și el și va fi plătit inclusiv pentru vehiculele full-electrice, care erau scutite până acum.

Românii nemulțumiți au protestat după creșterea impozitelor

După ce sistemul de plată Ghișeul.ro a picat pentru a doua oară de la începutul anului, oamenii au decis să meargă fizic la direcțiile de taxe și impozite ca să-și achite obligațiile. Românii au ieșit însă nemulțumiți de la ghișee, după ce au așteptat ore în șir la coadă și s-au lovit de diverse impedimente. De exemplu, la Direcția Generală de Impozite și taxe locale din Sectorul 3 din București oamenii nu au putut să plătească decât cu cardul, iar cei care aveau bani cash au fost redirecționați către CEC și poștă. Situația nu a fost mai roz nici pentru cei care au ales să plătească cu cardul pentru că, în unele cazuri, aceștia au fost nevoiți să încerce să plătească de mai multe ori deoarece tranzacțiile nu funcționau. O femeie cu certificat de handicap, scutită până acum de plata impozitului a aflat că în acest an nu mai beneficiază de acest beneficiu și va fi nevoită să achite suma integral. Supărați și cu banii luați, românii au protestat în fața instituțiilor unde au cerut demisia Guvernului Bolojan.

Locuitorii din Salcea au cerut demisia primarului

Protestele au continuat și în alte regiuni din țară. În orașul Salcea, din județul Suceava, câteva zeci de locuitori au protestat în fața primăriei din cauza taxelor și impozitelor mărite. Oamenii care au venit la Primărie ca să-și achite dările s-au plâns că taxele au crescut exagerat de mult. Aici, taxa de salubritate a crescut la 300 de lei de persoană, iar oamenii s-au plâns că pentru o familie cu mai mulți membri este aproape imposibil de plătit. Revoltați, locuitorii orașului l-au tras la răspundere pe primarul localității care a promis că va organiza o întâlnire în următoarea perioadă ca să rezolve problemele.

„Vor fi sprijiniţi cetăţenii cu probleme. Va fi o şedinţă cu oamenii, dar nu în stradă, că e frig, ci vom discuta într-o sală, civilizat. Nu este rea-intenţie din partea primăriei”, a spus primarul Ezekiel Belţic.

Noul an a venit cu impozite duble sau chiar triple pentru locuințe. Cât trebuie să plătească acum proprietarii care au dat 200 de lei anul trecut

Val de majorări la impozitele locale în 2026. Cât ajung să plătească românii în marile orașe

Cele mai noi