Noua piață neagră digitală: AliExpress și Shein nu reușesc să oprească produsele ilegale și reclamele mascate. Cum ne putem feri de „țepe”

05 ian. 2026, 15:42, Actualitate
V-ați întrebat vreodată cine monitorizează cu adevărat ce cumpărăm, atunci când navigăm pe platforme online importante? Printre oferte, reclame mascate și vânzători terți, produse ilegale pot să reușească să se strecoare fără aproape nicio supraveghere din partea giganților ca AliExpress și Shein. Potrivit Que.es, rezultatul poate fi o piață neagră digitală, care funcționează la vedere, în vreme ce algoritmii par a închide ochii.

De altfel, marii comercianți online asiatici se află în centrul furtunii europene încă de anul trecut. Chiar știm ce cumpărăm atunci când facem clic pe adăugați în coșpe platforme precum AliExpress sau Shein? Să luăm exemplul scandalul Shein din Franța, care a scos încă în evidență un adevăr inconfortabil: comerțul digital poate avea și o latură întunecată.

Indignarea nu a venit numai pe fondul produselor detectate, ci și din modul în care acestea au ajuns la consumatori. Platforme ca Shein, Temu și AliExpress nu funcționează ca magazine tradiționale, ci mai degrabă ca niște piețe enorme unde mii de vânzători terți oferă produse zilnic. Controlul nu este proactiv, ci reactiv, iar ceva este eliminat numai atunci când cineva îl raportează sau când un scandal este deja inevitabil. Între timp, produsul a circulat, a fost achiziționat și și-a îndeplinit scopul.

Amintim că, în Franța, autoritățile au descoperit un articol încălca reglementările comerciale, dar putea constitui și infracțiuni grave. Iar dacă algoritmii sunt atât de eficienți pentru a recomanda ceea ce nu „place”, de ce eșuează în a opri activitățile ilegale?

Răspunsul poate fi acela că, cu cât există mai mulți vânzători și mai multe referințe, cu atât se generează mai multe profituri. Controlul exhaustiv încetinește afacerile și crește costul sistemului. Și în acest echilibru, supravegherea pierde de obicei, scrie presa spaniolă.

Reacția guvernului francez a fost rapidă și decisivă, inițiind proceduri pentru suspendarea temporară a site-ului web Shein până când compania demonstra că respectă legea. Și nu era vorba doar de eliminarea anumitor produse, ci de contestarea întregului sistem de reglementare al platformei. Astfel, conflictul digital a avut consecințe fizice, politice și economice imediate.

Uniunea Europeană încearcă de ceva timp reglementeze acest domeniu prin Legea serviciilor digitale, o lege care ar fi generat multe controverse. Shein a fost desemnată Platformă foarte mare” în 2024, ceea ce implică obligații mai stricte privind monitorizarea, trasabilitatea și protecția utilizatorilor. Chiar și așa, experiența arată reglementările în sine sunt insuficiente dacă nu sunt aplicate cu rigurozitate.

Membrii Parlamentului European vor dezbate cazul, iar toate indiciile arată vor solicita o anchetă mai amănunțită din partea Comisiei Europene.

Românii vor plăti mai mult pentru comenzile din China

Amintim că, de la 1 ianuarie, pentru fiecare asemenea pachet comandat din China se va achita o nouă taxă. Taxa pregătită de România pentru coletele care au o valoare mai mică de 150 de euro este de 5 euro, echivalentul a 25 de lei. Se va aplica numai pachetelor cumpărate din afara spațiului Uniunii Europene, de pe platftorme precum Shein, Temu sau AliExpress.

Noua taxă va fi plătită de furnizor, și nu de cumpărător. Este de așteptat însă ca produsele transportate se scumpească, pentru vor crește cheltuielile comercianților.

Cum ne putem feri de țepe

Cumpărăturile online pot veni, la pachet”, cu diverse țepe. Spre exemplu, un utilizator Reddit a postat un mesaj în care spune că a cumpărat gantere, dar coletul său nu a mai ajuns la destinație.

Cred că e din cauza vânzătorului terț. Și alții zic n-au primit nici ei chestiile de la vânzătorul ăsta. Și nu, pachetele n-au fost furate. Cine fură 136 de kg de gantere? Din nou, n-o mai cumpăr niciodată nimic de la SHEIN, chiar dacă am primit comanda de la ei, m-au țeapuit prin aplicația lor. Serviciul clienți de la Shein nu ajută nici el. Au zis , din moment ce apare ca livrat, nu pot face nimic, doar să-și ofere condoleanțele”, a scris utilziatorul, în urmă cu 9 luni.

Păgubitul a fost sfătuit de alte persoane să conteste plata, să sune la bancă și să spună că nu s-a primit coletul.

Alte sfaturi pentru cumpărăturile online spun că, în în perioada reducerilor, riscul de phishing crește semnificativ. Pentru securizarea plăţilor, este indicat a folosi un card virtual de unică folosinţă. Multe bănci pun la dispoziţie această opţiune. De asemenea, sunt de evitat site-urile obscure şi ofertele primite prin SMS sau pe e-mail de la expeditori necunoscuţi.

De asemenea, un alt truc pentru cumpărături inteligente este tehnologia de realitate augmentată, tot mai prezentă şi în magazinele din România. Astfel de aplicaţii ajută la testarea virtuală a hainelor, produselor cosmeticelor şi chiar și a mobilierului, înainte de achiziţie.

Planul giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa pe colete mici impusă de UE. Marii beneficiari ai măsurii suplimentare

Cele mai noi