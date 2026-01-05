Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan pune umărul la austeritate. „Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 reduse cu 30%, adică 30 milioane de lei”

Nicușor Dan pune umărul la austeritate. „Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 reduse cu 30%, adică 30 milioane de lei”

05 ian. 2026, 16:38, Actualitate
Nicușor Dan pune umărul la austeritate. „Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 reduse cu 30%, adică 30 milioane de lei”

Solidar cu perioada de austeritate implementată de guvernul Bolojan, președintele Nicușor Dan a informat românii, chiar la început de an, că în anul 2025 și-a redus cheltuielile cu nu mai puțin de 30%, aducând economii importante în cadrul Administrației Prezidențiale.

Astfel, anunță șeful statului, bugetul Administrației Prezidențiale a economisit suma de 30 de milioane în cele 6 luni de la debutul mandatului. Este o economie mai mare chiar decât cea promisă în luna iulie a anului trecut.

Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Festival de felicitări pe pagina președintelui

Postarea sa a atras numeroase reacții (peste 1.100 de reacții până la această oră) și foarte multe comentarii laudative, care evidențiază atitudinea șefului statului de economisire din cadrul bugetului Administrației prezidențiale. Iată câteva exemple:

  • Felicitări ! Nicușor Dan sunteți Președintele cel mai implicat în bunul mers al Cetății , numită ROMÂNIA !
  • FELICITĂRI ȘI MULT SUCCES CU SĂNĂTATE ȘI BUCURII 🎩🙏🇷🇴 DOMNULE PREȘEDINTE NICUȘOR DAN ROMÂN ȘI PATRIOT MINUNAT 🎩🙏🇷🇴
  • La mulți ani domnule președinte și bravo pentru ceea ce faceți!
  • La mulți ani Domnule Președinte Nicușor Dan ! Să aveți un an cu multe astfel de realizări!
  • Mulțumim dle Președinte Nicușor Dan ! Sunteți acel om ONEST pe care l au votat milioane de români pt modestia, seriozitarea, profesionalismul si patriotismul dv !! Întotdeauna v ați gândit la binele acestei țări si a cetățenilor ei, la bunăstarea lor ! Ați făcut o economie serioasă sunteți un exemplu și pt alți politicieni români ! Felicitări !!!
  • Aici se vede diferența între cei care vor într-adevăr să facă ceva bun și cei care vor doar să se îmbogățească !
  • Felicitări deci se poate în toate instituțiile dacă se vrea
  • Bravo, Nicușor Dan. Puteți și preciza la ce s-au făcut reduceri? Poate inspiră și alți aleși

Cea mai recentă activitate bifată în agenda de lucru a lui Nicușor Dan, săptămâna aceasta, este participarea la Coaliția de Voință, care va avea loc la Paris. Evenimentul reuneşte, marți 6 ianuarie, peste 30 de şefi de stat şi de guvern şi va avea loc la Palatul Élysée, de la ora 15.45, fiind prezidată de președintele francez Emmanuel Macron.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Avocatul Adrian Toni Neacşu îl acuză pe preşedinte: „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională”

Patrick Andre de Hillerin: ”Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor”

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Alerte de ninsori și viscol în 32 de județe din țară. Anunțul lui Raed Arafat
17:51
Alerte de ninsori și viscol în 32 de județe din țară. Anunțul lui Raed Arafat
LIVE 🚨 Reuniune urgentă a Consiliului de Securitate ONU pe Venezuela, la cererea Rusiei și Chinei. Guterres, “profund îngrijorat” de acțiunea militară a SUA
17:44
🚨 Reuniune urgentă a Consiliului de Securitate ONU pe Venezuela, la cererea Rusiei și Chinei. Guterres, “profund îngrijorat” de acțiunea militară a SUA
DESTINAȚII Orașul supranumit „Paradisul Diavolului”. De ce e atât de periculos să trăiești aici
17:19
Orașul supranumit „Paradisul Diavolului”. De ce e atât de periculos să trăiești aici
DESTINAȚII Cele mai subestimate orașe europene care merită vizitate în 2026, potrivit The Telegraph
16:45
Cele mai subestimate orașe europene care merită vizitate în 2026, potrivit The Telegraph
COMERȚ Noua piață neagră digitală: AliExpress și Shein nu reușesc să oprească produsele ilegale și reclamele mascate. Cum ne putem feri de „țepe”
15:42
Noua piață neagră digitală: AliExpress și Shein nu reușesc să oprească produsele ilegale și reclamele mascate. Cum ne putem feri de „țepe”
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Digi24
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile...”
Cancan.ro
Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Cancan.ro
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Mai puțin e mai bine. Ce putem elimina din rutina zilnică, chiar de anul acesta
FLASH NEWS Venezuelenii din 30 de țări și 130 de orașe din întreaga lume au ieșit pe străzi pentru a sărbători capturarea președintelui Nicolas Maduro
18:25
Venezuelenii din 30 de țări și 130 de orașe din întreaga lume au ieșit pe străzi pentru a sărbători capturarea președintelui Nicolas Maduro
ECONOMIE Cine a făcut bani din capturarea lui Maduro. Câstigatorii bursei au încasat miliarde
18:25
Cine a făcut bani din capturarea lui Maduro. Câstigatorii bursei au încasat miliarde
CONTROVERSĂ Treningul Nike a lui Maduro continuă să facă valuri. S-a epuizat online, fotbaliștii de la „Mallorca” au venit echipați în el
18:06
Treningul Nike a lui Maduro continuă să facă valuri. S-a epuizat online, fotbaliștii de la „Mallorca” au venit echipați în el
FLASH NEWS Cine au fost aliații lui Nicolás Maduro în cei 12 ani în care s-a aflat la putere? SUA oferă recompense pentru capturarea apropiaților președintelui
17:47
Cine au fost aliații lui Nicolás Maduro în cei 12 ani în care s-a aflat la putere? SUA oferă recompense pentru capturarea apropiaților președintelui
INEDIT Doi români din Austria au fugit cu seiful furat pe pârtia de schi. Hoții voiau să ajungă cu el la mașină
17:25
Doi români din Austria au fugit cu seiful furat pe pârtia de schi. Hoții voiau să ajungă cu el la mașină
TAXE De ce a picat Ghișeul.ro în prima zi lucrătoare din 2026. Răspunsul oficial al Autorității pentru Digitalizarea României
16:25
De ce a picat Ghișeul.ro în prima zi lucrătoare din 2026. Răspunsul oficial al Autorității pentru Digitalizarea României

Cele mai noi