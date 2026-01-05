Solidar cu perioada de austeritate implementată de guvernul Bolojan, președintele Nicușor Dan a informat românii, chiar la început de an, că în anul 2025 și-a redus cheltuielile cu nu mai puțin de 30%, aducând economii importante în cadrul Administrației Prezidențiale.

Astfel, anunță șeful statului, bugetul Administrației Prezidențiale a economisit suma de 30 de milioane în cele 6 luni de la debutul mandatului. Este o economie mai mare chiar decât cea promisă în luna iulie a anului trecut.

Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Festival de felicitări pe pagina președintelui

Postarea sa a atras numeroase reacții (peste 1.100 de reacții până la această oră) și foarte multe comentarii laudative, care evidențiază atitudinea șefului statului de economisire din cadrul bugetului Administrației prezidențiale. Iată câteva exemple:

Felicitări ! Nicușor Dan sunteți Președintele cel mai implicat în bunul mers al Cetății , numită ROMÂNIA !

FELICITĂRI ȘI MULT SUCCES CU SĂNĂTATE ȘI BUCURII

La mulți ani domnule președinte și bravo pentru ceea ce faceți!

La mulți ani Domnule Președinte Nicușor Dan ! Să aveți un an cu multe astfel de realizări!

! Să aveți un an cu multe astfel de realizări! Mulțumim dle Președinte Nicușor Dan ! Sunteți acel om ONEST pe care l au votat milioane de români pt modestia, seriozitarea, profesionalismul si patriotismul dv !! Întotdeauna v ați gândit la binele acestei țări si a cetățenilor ei, la bunăstarea lor ! Ați făcut o economie serioasă sunteți un exemplu și pt alți politicieni români ! Felicitări !!!

Aici se vede diferența între cei care vor într-adevăr să facă ceva bun și cei care vor doar să se îmbogățească !

Felicitări deci se poate în toate instituțiile dacă se vrea

Bravo, Nicușor Dan . Puteți și preciza la ce s-au făcut reduceri? Poate inspiră și alți aleși

Cea mai recentă activitate bifată în agenda de lucru a lui Nicușor Dan, săptămâna aceasta, este participarea la Coaliția de Voință, care va avea loc la Paris. Evenimentul reuneşte, marți 6 ianuarie, peste 30 de şefi de stat şi de guvern şi va avea loc la Palatul Élysée, de la ora 15.45, fiind prezidată de președintele francez Emmanuel Macron.

