De ziua lui Eminescu, oamenii legii au greşit titlul şi versurile poeziei postate. Ulterior, au postat un mesaj de scuze

Luiza Dobrescu
15 ian. 2026, 09:44, Actualitate
Ministerul Afacerilor Interne l-ar fi onorat mult mai bine pe poetul Mihai Eminescu, sărbătorit în fiecare an pe 15 ianuarie, dacă ar fi pus să scrie pe cineva care a citit versurile acestuia. Cel care se ocupă de promovare a încurcat versurile „De treci codrii de aramă” din poemul „Călin, file din poveste „cu ale celei intitulate „De ce nu-mi vii”. Ironiile nu au întârziat să apară şi nu numai. 

UPDATE Între timp, cei de la MAI au revenit cu un mesaj de scuze, prin care recunosc greşeala.

Un dicton care circulă neoficial printre oamenii legii este acela care spune că „poliţia veghează, dar nu garantează”. Cel puţin aşa pare că s-a procedat în acest caz, în care reprezentanţii MAI au vrut să onoreze memoria „poetului nepereche”.

Cei din MAI au încurcat versurile poemului „Călin, file din poveste” cu cele din „De ce nu-mi vii”.

Oamenii legii au avut nevoie de mai multe încercări până au dat de cea corectă. Lucru care se poate observa din istoricul postărilor.  La un moment dat, cineva le-a făcut cadou numele corect al poemului din care au citat.

Cei din MAI au încercat să limiteze comentariile, iar unele dintre ele chiar au fost făcute dispărute.

