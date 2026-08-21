Hidrologii Apele Române Jiu au înregistrat valori fără precedent la stațiile Răcari și Filiași.

Râul Jiu traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Măsurătorile efectuate de către hidrologii Apele Române Jiu în data de 19 august 2026, cu echipamentul ADCP, pe sectorul Filiași-Zăval al râului Jiu, au confirmat atingerea unor minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice.

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„Cifrele măsurate în teren sunt elocvente:

s.h. Filiași, ora 11:00 – nivelul la miră: -18 cm, debit măsurat: 5,51 mc/s – nivel minim istoric;

s.h. Răcari, ora 12:00 – nivelul la miră: 136 cm, debit măsurat: 7,03 mc/s – nivel minim istoric;

s.h. Podari, ora 14:00 – nivelul la miră: 2 cm, debit măsurat: 8,14 mc/s.

s.h. Zăval, ora 16.00 – nivelul la miră: 2 cm, debit măsurat 7,56 mcs”, se arată într- un comunicat al Direcției Apelor Jiu.

La stațiile hidrometrice Răcari și Filiași au fost înregistrate valori care reprezintă minime istorice de la înființarea acestora.

Așadar, vorbim despre o situație hidrologică ce trebuie privită prin prisma unor serii de observații de zeci și, în unele cazuri, de peste un secol.

Hidrologii efectuează măsurători în teren pe profile prestabilite, în special atunci când situația hidrologică o impune, pentru verificarea și validarea debitelor înregistrate la stațiile hidrometrice. Apele Române Jiu intensifică monitorizarea situației hidrologice pe râul Jiu și pe principalii afluenți.