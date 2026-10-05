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Dan Dungaciu, după consultările cu Nicușor Dan: „Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate” / „Cotroceniul este un factor de blocaj”

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Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat după întâlnirea cu Nicușor Dan de la Cotroceni că partidul nu poate susține un Guvern și nu poate intra la guvernare în actualul context. Sociologul a acuzat că Președinția ignoră „spiritul și litera Constituției” și a spus că „Cotroceniul este un factor de blocaj”. De asemenea, Dungaciu a sublinuat că singura soluție pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate.

Petrișor Peiu, Dan Dungaciu și alți doi lideri din AUR au discutat cu președintele, în cadrul unei noi runde de consultări pentru formarea viitorului Guvern. Sociologul a declarat că au existat mai multe contre cu președintele Nicușor Dan în cadrul discuției.

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„Discuțiile au fost taxate mai degrabă pe ceea ce se întâmplă în România și nu trebuie să se întâmple în România, adică o formulă în care, practic, democrația nu mai funcționează din moment ce regulile de funcționare ale democrației sunt în afara sistemului democratic”, a declarat Dan Dungaciu, vicepreședinte AUR.

Dungaciu a criticat și modul în care președintele gestionează actualul context politic și a susținut că acesta ar contribui, în opinia sa, la perpetuarea tensiunilor din societate.

„Când cineva din afara unei democraţii decide ce trebuie să se întâmple cu o democraţie, democraţia aceea nu mai funcţionează. Şi asta este, de fapt, marea problemă, astăzi în România, un preşedinte care decide ce trebuie să facă Parlamentul, cum trebuie să facă Parlamentul, cine are voie să participe, cine nu are voie să participe, nu încurajează în niciun caz normele euroatlantice pe care le proclamă atât de des. Președintele continuă să își asume un discurs care nu face decât să perpetueze o violență intrasocietală, suntem într-o logică de tip Băsescu”.

Dungaciu: „Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate” / „Cotroceniul este un factor de blocaj”

De asemenea, prim-vicepreședintele AUR a mai spus că actuala confruntare politică nu face decât să prelungească blocajul și a afirmat că partidul său nu vede în acest moment o soluție care să poată fi produsă la Palatul Cotroceni. Dungaciu a declarat că AUR nu a propus un nume de premier, nu a venit cu o soluţie de premier şi nu a spus că susţine un premier, ci a spus că soluţia este reprezentată de alegeri anticipate.

„Războiul acesta continuă, că este al președinției sau al altora, lucrurile acestea nu le știm, dar acest război este menținut și va fi continuat. Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate. Nu plecăm de aici cu gândul că Cotroceniul poate produce soluții pentru România. Cotroceniul este un factor de blocaj.”

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