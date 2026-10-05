Melisa Șeic, o tânără de doar 19 ani, s-a stins din viață după o complicație gravă apărută la creier în urma gripei. Decesul a fost anunțat în cursul zilei de duminică, 4 octombrie 2026. Tânăra era studentă la Facultatea de Medicină din Constanța și se lupta de luni întregi să se recupereze în urma bolii.

Tânăra ajunsese în stare critică la terapie intensivă, în urma unor complicații grave la creier apărute după gripă, potrivit părinților. Visul de a deveni medic s-a sfârșit brusc pentru Melisa, iar duminică, 4 octombrie a fost înmormântată. Tânăra a fost condusă pe ultimul drum, în localitatea Valu lui Traian.

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„Cu durere în suflet, anunțăm trecerea la cele veșnice a iubitei noastre fiice, Șeic Melisa. Genaze-ul (înmormântarea) va avea loc astăzi, 4 octombrie 2026, începând cu ora 12:00 în localitatea Valu lui Traian, str. Nichifor Crainic nr. 18N.”, au transmis părinții tinerei pe Facebook.

Melisa a murit fulgerător, la 19 ani

Familia a anunțat moartea Melisei pe rețelele de socializare. Cu câteva luni înainte, cazul tinerei mobilizase comunitatea din Constanța. Apropiații ceruseră sprijin pentru costurile tratamentului și recuperării neurologice. Melisa trecuse printr-un episod medical grav și avea nevoie de recuperare neurologică intensivă. Părinții o descriau ca fiind ambițioasă și dedicată. Tânăra alesese Medicina pentru a-i ajuta pe ceilalți.

Familia susținea că nu putea acoperi singură costurile tratamentului și recuperării. În apelul din februarie erau menționate costuri de peste 1.500 de lei pentru o zi de spitalizare și aproximativ 50.000 de lei lunar pentru tratament și recuperare.

„Un copil ambițios, dedicat, care visa să devină medic și să salveze vieți. În urma unei complicații grave la creier apărute după gripă, Melisa a ajuns în terapie intensivă, în stare critică. A luptat pentru viață… iar acum începe cea mai grea etapă: recuperarea neurologică”, se arăta în mesajul familiei.

Sursă foto: Facebook