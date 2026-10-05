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Cristoiu descifrează culisele de la Cotroceni: Nicușor Dan știe că vor fi anticipate, toate partidele știu/S-a intrat în campanie electorală

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Partidele și președintele joacă pe diferite voci într-o dramoletă cu un final previzibil, alegerile anticipate, a declarat jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! de luni. Criza politică se îndreaptă cu pași rapizi către deznodământ, susține cunoscutul gazetar. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Invitatul lui Ionuț Cristache a interpretat declarațiile de azi ale PSD ca un mesaj tacit că un guvern condus de Sorin Grindeanu nu va trece de Parlament. Mai mult, apreciază Ion Cristoiu, faptul că partidele, cu excepția PNL, și președintele pun tot felul de condiții este un semnal clar că ne îndreptăm spre anticipate.

PSD a transmis că nu va trece Guvernul

Ion Cristoiu: Astăzi PSD-ul a anunțat că acest govern nu va trece. Pentru că 1. A zis că trebuie să fie Grindeanu. Deci ca să treacă, ca să fi trecut, trebuia să fi lăsat ăluilalt, PNL, că USR e clar, o marjă, o posibilitate de ieșire. Să spună, da domnule, totuși nu e Grindeanu, îl votăm. Sau, domnule, votăm dacă guvernul continuă direcția mea. Mă rog, după asta cel desemnat nu vorbește nimic. Dar acum, pentru că toată lumea se străduiește să facă alegeri anticipate în frunte cu Nicușor Dan, toată lumea pune condiții. Nu există așa ceva, înseamnă că toți știu că vor fi anticipate.

De ce nu va intra PNL în opoziție

Ionuț Cristache: Unde e, de fapt, problema? La Nicușor Dan, că nu e capabil să dezghețe un pic dialogul, la partide. De unde ați identificat problema? Când te duci de undeva, trebuie să plece un diagnostic. Care e diagnosticul aici?

Ion Cristoiu: Diagnosticul este că inclusiv Nicușor Dan știe că vor fi alegeri anticipate și tot ce se întâmplă acum sunt pentru alegere anticipate.

Ionuț Cristache: Adică cu cât refuză mai mult, cu atât ne apropie mai mult de anticipate? 

Ion Cristoiu: Am declarat ceva. Dacă alegerile au loc la termen, 1. PNL moare dacă intră în opoziție acum. De regulă intră în opoziție cu 2-3 luni înainte de alegeri. Cu toate acestea, PNL și USR spun că nu. Grindeanu, dacă voia să facă PSD-Guvern, nu știu dacă ați înțeles, îi lăsa ăluilalt. Nu i-a lăsat.

S-a intrat deja în campanie electorală

În viziunea reputatului jurnalist, Sorin Grindeanu a dat azi semnalul unor noi declarații electorale, urmat de alte partide.

Grindeanu a făcut acum o declarație electorală. AUR are atitudine electorală. Vom vedea și PNL. USR deja. Deci deja avem 3 partide care folosesc aceste momente de formare a guvernelor pentru campania electorală. Deci este clar că ea nu poate fi decât alegeri anticipate acum. Înseamnă că și Grindeanu știe”.

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