Debutul noului an școlar, sub semnul întrebării. Profesorii, prinși între PROTESTE de stradă și prezența la catedră

Anul școlar 2025-2026 se pare că va debuta sub semnul incertitudinii. Dacă pe 8 septembrie inspectoratele și directorii pregătesc festivitățile de deschidere, sindicatele din educație anunță proteste de amploare și chiar un posibil boicot al primei zile de școală, scrie Ziarul de Iași.

Federațiile sindicale au stabilit, deja, un marș de protest la București, pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, exact în ziua în care ar trebui să sune clopoțelul, scrie Ziarul de Iași.

Sindicaliștii din Iași pregătesc boicotul

În context, profesorii sunt puși în fața unei mari dileme: nemulțumirea față de noile reglementări din educație versus responsabilitatea față de elevii care îi așteaptă la clasă. Potrivit sursei citate, un alt factor de presiune îl reprezintă neplata zilelor de grevă, motiv pentru care mulți ezită dacă să boicoteze sau nu deschiderea noului an școlar.

La Iași, președintele USLIP, Laviniu Lăcustă, a confirmat că cel puțin 100 de cadre didactice vor participa la protestul de la București. În plus, sindicatul ia în calcul două variante pentru 8 septembrie: boicotarea festivităților sau o grevă de avertisment.

„Vom consulta membrii de sindicat. Vrem să știm câtă susținere există pentru o grevă de avertisment și, în funcție de feedback, să decidem dacă mergem către o acțiune mai amplă, cum ar fi greva generală. Așa cum modificările aduse prin Legea 141/2025 au fost adoptate rapid, la fel de repede se poate reveni asupra lor, în special în privința normei didactice”, a declarat Lăcustă pentru sursa citată.

