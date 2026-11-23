Decizia prin care Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu a generat un val masiv de reacții pe TikTok. Mii de clipuri video cu susținători vizibil emoționați și numeroase mesaje de sprijin au fost publicate pe rețeaua de socializare imediat după anunțul instanței.

În materialele distribuite pe rețeaua de socializare, numeroși utilizatori apar plângând de bucurie și transmit mesaje de susținere pentru Călin Georgescu, fluxul de postări și comentarii continuând într-un ritm susținut pe parcursul întregii zile.

Decizia Curții de Apel București: arest la domiciliu pentru 30 de zile

Reacțiile din mediul online vin după ce Curtea de Apel București a hotărât definitiv, luni, 23 noiembrie, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, cu monitorizare prin brățară electronică.

Călin Georgescu a părăsit Arestul Central din Capitală după 56 de zile petrecute în spatele gratiilor, fiind încarcerat din data de 29 septembrie. La ieșirea din arest, acesta le-a mulțumit celor care l-au susținut și a lansat un mesaj critic la adresa celor care l-ar fi trădat: „N-am fost în arest, m-am născut om liber. Mulțumesc iudelor din jurul meu, care m-au trădat la prima cântare de cocoș”.

Pe durata arestului la domiciliu, Călin Georgescu are obligația de a respecta condițiile stabilite de judecători și nu poate părăsi locuința fără încuviințarea instanței.

Măsura preventivă a fost dispusă în dosarul în care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu, alături de omul de afaceri Ionel Rusen,pentru constituirea sau aderarea la un grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit anchetatorilor, în acest caz este investigată prejudicierea cu peste un milion de euro a unui om de afaceri din Buzău, o parte din sumă urmând să ajungă în campania electorală din anul 2024. Dosarul a fost înaintat spre judecare pe fond la Tribunalul Ilfov, în timp ce fostul prezidențiabil este vizat și în alte cauze penale aflate pe rolul instanțelor sau al parchetelor.