O profesoară de la Academia de Studii Economice (ASE) București a fost prinsă în timp ce vindea diplome de licență studenților contra sumei de 3.000 de euro. Femeia promitea documente care păreau perfect autentice, cu toate elementele oficiale, chiar și persoanelor care nu au participat niciodată la cursurile facultății și nu au susținut examene.

Potrivit anchetei jurnalistice publicate de Observator News, profesoara care vinde diplomele s-a recomandat drept „una dintre cele mai titrate profesoare universitare din România”. Mai mult, femeia nu s-ar fi prezentat cu identitatea sa reală, ci s-ar fi folosit de numele unei colege care este, într-adevăr, cadru didactic la ASE.

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Alegerea numelui nu ar fi fost întâmplătoare, deoarece numele unei persoane reale, ușor de identificat pe internet, oferea mai multă credibilitate întregii afaceri.

Femeia ar fi predat și la o universitate privată, în calitate de cadru didactic asociat.

În discuția cu reporterul sub acoperire, aceasta a explicat că diplomele se realizează în interiorul instituției, printr-o procedură care ar permite modificarea datelor absolventului și imprimarea documentelor pe formulare tipizate.

„Ele se scriu «in house». Practic sunt cartoane pe care se imprimă, tipizate, tot ce înseamnă macheta, un soft pe care îl are orice universitate. Un fel de imprimantă. Se vine cu Ion Popescu, se modifică datele. Apoi ele se duc la minister. Este emisă de minister cu timbru sec. Perioada este bună. La fiecare început de an apar tot felul de rectificări. Că Gigel și-a pierdut diploma… Și nu dă de bănuit”, a explicat femeia, potrivit Observator.

Cum ar fi ajuns diplomele false să pară originale

Profesoara a descris inclusiv etapele prin care documentele ar fi primit elementele necesare pentru a părea autentice. Aceasta a vorbit despre formularele speciale, semnături, cotoare și ștanțarea diplomelor la Ministerul Educației. Potrivit explicațiilor oferite reporterului, documentele ar fi fost pregătite în interiorul universității, iar ulterior ar fi urmat un circuit prin care ajungeau la minister pentru aplicarea elementelor oficiale.

„E o chestie, se taie așa în zigzag, se desface diploma, nu e perforată, se face manual. Semnează pe exemplarul ei. Cotorul practic. Sunt aceleași cartoane din 1900 toamna. Semnează pe acolo fișe de lichidare. Se duce la minister colega cu papornița. Te duci cu ele, mai stă cu aia la o cafea, le ștanțează și gata. După care se dă număr de înregistrare, se programează la ridicare și cam ăsta e circuitul”, a povestit femeia.

Aceasta ar fi lăsat să se înțeleagă că mai multe persoane din interiorul universității cunosc procedura și o tolerează. În explicațiile sale, profesoara a invocat și interesul financiar al instituției.

„Universitatea, nu vă ascund, este într-o mare lăcomie de fonduri și ca să luăm niște taxe și retroactiv, e bine și frumos”, ar fi spus aceasta.

O diplomă de licență costa 3.000 de euro

Prețul cerut pentru o diplomă de licență era de 3.000 de euro, potrivit discuțiilor surprinse de reporterii Observator. Oferta nu s-ar fi oprit însă la studiile de licență. Femeia ar fi sugerat că beneficiarii ar putea continua ulterior studiile de masterat în cadrul aceleiași universități.

„Poate să vină apoi și la master la noi. Vedem ce mai facem”, a afirmat aceasta.

Cum a reacționat profesoara după acuzațiile din anchetă

După publicarea informațiilor, femeia a transmis un drept la replică pentru Observator News. Aceasta a respins acuzațiile și a invocat prezumția de nevinovăție.