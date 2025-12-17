Decizia luată de Inna. ”Am observat că nu a fost atât de rău”

Cântăreața Inna, în vârstă de 39 de ani, a hotărât să fie mai puțin prezentă în social media. ”Am observat că nu a fost atât de rău”, a spus aceasta.



Inna este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, care se bucură de succes și în plan internațional.

În plan personal, Inna formează un cuplu de mai mulți ani cu Deliric.

Inna a mărturisit, într-un interviu pentru revista Elle, că a hotărât să ia o pauză de la social media pentru a putea petrece mai mult timp cu familia sa.

Decizia luată de Inna. ”Să ne orientăm mai mult spre ce ni se potrivește, ce ne place mai mult și nu ce ne este oferit cu forța”

”De aproximativ 18 ani de când mi-am început cariera am nevoie de puțin mai mult curaj să continui, să încerc lucruri noi. Cred că este curajul să îmi iau puțin timp liber de la social media și s-a întâmplat în ultima perioadă la mine. Am observat că nu a fost atât de rău, mai ales dacă știu cât timp trebuie să intru pe social media, la ce oră și care sunt cele mai importante puncte pe care vreau să le marchez. Deci curajul de a renunța la social media ca să petrec timp cu familia”, a explicat Inna.

”Da, aș recomanda o mică pauză de la social media. Aș recomanda puțin filtrat content-ul de pe social media. Să ne orientăm mai mult spre ce ni se potrivește, ce ne place mai mult și nu ce ne este oferit cu forța. Mă afectează zi de zi, situații și lucruri care se întâmplă în social media. Tocmai de asta am și luat o pauză. De la războaie, la animăluțe… nu vreau să intru în zona aia”, a adăugat artista.