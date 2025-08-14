DECIZIE crucială pentru doi dintre răniții în explozia de butelie din Letea Veche: „Se află în stare gravă, dar stabilă pentru transport”

Vești bune, după tragedia din comuna Letea Veche! Doi dintre pacienții răniți în explozia produsă în comuna Letea Veche, județul Bacău, și internați la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, vor fi transferați vineri în Austria pentru continuarea tratamentului de specialitate.

Reamintim că patru persoane au fost rănite, miercuri, după ce o butelie a explodat și a generat un incendiu într-o casă din localitatea Letea Veche, județul Bacău. Printre acestea se numără și un copil. Fetița a fost transferată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, care a transmis joi că starea pacientei minore este stabilă, fără probleme deosebite.

„Doi dintre pacienții răniți în explozia din Letea Veche, județul Bacău, internați în prezent la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, vor fi transferați mâine (vineri – n.r.) în Austria pentru continuarea tratamentului de specialitate. Aceștia se află în stare gravă, dar stabilă pentru transport”, anunță ISU Bacău.

Ministerul Sănătății a contactat mai multe clinici din străinătate pentru răniții în explozia de butelia

Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății au transmis rapoartele medicale către clinici de specialitate din Belgia, Germania și Austria, în vederea preluării acestora. De asemenea, Ministerul Sănătății a contactat și o clinică din Italia, în acest sens.

„Autoritățile române rămân în permanentă legătură cu echipele medicale din țară și cu partenerii internaționali, pentru a asigura pacienților cele mai bune condiții de tratament și îngrijire”, se arată în finalul informării.

Sursa foto: Facebook/SMURD – Imagine cu rol ilustrativ

