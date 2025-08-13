EXPLOZIE devastatoare într-o casă din Bacău. Patru răniți, printre care și un copil de 14 ani

O explozie puternică s-a produs astăzi în localitatea Letea Veche, județul Bacău, în urma căreia patru persoane, inclusiv un minor, au fost grav rănite. Două dintre victime sunt în stare critică.

O locuință din Letea Veche, județul Bacău, a fost distrusă parțial în urma unei explozii produse cu puțin timp în urmă. Deflagrația a provocat răni grave celor patru persoane aflate în imobil.

Două victime adulte, evaluate ca pacienți cod roșu, au suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului. Alte două persoane, un adult și un minor de 14 ani, prezintă arsuri pe circa 25% din corp.

La fața locului au intervenit de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și echipe ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Incendiul provocat de explozie a fost lichidat în totalitate, iar victimele au fost transportate la spital, potrivit informațiilor furnizate pe Pagina Oficială de Facebook a Departamentului pentru Situații de Urgență.

Sursa foto: Profimedia

