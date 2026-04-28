După ce sindicatele au protestat la poarta lui Bolojan, premierul l-a trimis pe Dragoș Pîslaru să vorbească cu ei. Ce au discutat

Reprezentanții Guvernului, în frunte cu Dragoș Pîslaru, proaspăt ministru interimar la Muncă, au stat astăzi la masă cu sindicatele, la Palatul Victoria, într-o rundă de consultări care a pus pe masă una dintre cele mai sensibile teme din sectorul public: legea salarizării unitare.

La întâlnire au participat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care ocupă interimar și portofoliul Muncii, alături de consilierul de stat Luciana Antoci. Cei doi au reprezentat Executivul în dialogul cu liderii sindicali.

Consultările vin după ce premierul Ilie Bolojan a dat mandat clar pentru discuții cu partenerii sociali, în ideea de a menține dialogul deschis într-o perioadă cu presiuni bugetare și reforme în curs.

Legea salarizării, sub lupă

Subiectul central al discuției a fost proiectul noii legi a salarizării unitare. Oficialii au încercat să liniștească temerile legate de eventuale tăieri de venituri.

„Veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi a salarizării. Acesta este un principiu de bază al proiectului elaborat sub coordonarea fostului ministru al Muncii, Florin Manole. După clarificarea tuturor aspectelor care țin de spațiul fiscal, vom începe consultări ample cu reprezentanții confederațiilor sindicate, familiilor profesionale și sindicatelor, astfel încât forma consolidată a proiectului să fie rezultatul unei ample dezbateri”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Ministrul a insistat și asupra rolului sindicatelor în menținerea echilibrului social și în implementarea reformelor asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.

Problemele punctuale de pe lista sindicatelor

Discuția nu s-a limitat la salarizare. Liderii sindicali au venit cu o listă consistentă de nemulțumiri și teme urgente:

efectele măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare

reorganizarea Romsilva

salarizarea personalului TESA din sănătate și asistență socială

legislația pensiilor militare

situația din siderurgie, minerit și transporturi feroviare

Sindicatele urmează să trimită în perioada următoare detalii suplimentare către Ministerul Muncii, pentru continuarea dialogului.

„Ne vom apleca cu toată atenția asupra temelor punctuale semnalate și împreună, prin dialog, să găsim soluții pentru rezolvarea lor”, a mai spus Pîslaru.

Cine a participat

La consultări au participat mai mulți lideri sindicali, din domenii cheie ale economiei și sectorului public, printre care reprezentanți ai Romsilva, ai transporturilor feroviare, ai administrației publice, dar și ai sectorului siderurgic și militar.

Guvernul încearcă să țină aproape sindicatele într-un moment în care reforma salarizării riscă să aprindă spiritele.

