Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR împotriva lui Bolojan. Ce spune președintele, întrebat dacă îl mai susține pe premier

Președintele României, Nicușor Dan, face primele comentarii despre criza politică din România de la summitul Inițiativei Celor 3 Mări, care se desfășoară în Croația. Este prima declarație a președintelui României după ce PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, girat acum 10 luni chiar de președinte.

„Azi s-au întâmplat două lucruri – s-a depus o moțiune de cenzură și s-au aprobat 9 miliarde de euro pentru SAFE. Pe de o parte, avem o moțiune de cenzură, era unul dintre scenariile la care ne așteptam”, spune Nicușor Dan.

Întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan, Nicușor Dan a evitat un răspuns clar.

„E o persoană pe care o respect, e o persoană foarte serioasă, însă ce am constatat cu toții e că avem un split între două jumătăti ale direcției europene. Si față de această chestiune care s-a transpus în moțiune de cenzură îmi păstrez echidistanța”, spune președintele.

Nicușor Dan să asigurări că România nu va fi deviată de pe traiectoria pro-europeană.

„În primul rând avem declarația partidelor. Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vor să facă un guvern cu forțe anti-occidentale. Apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, mă voi asigura că lucrul ăsta nu o să se întâmple”.

PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Ilie Bolojan ar putea fi înlăturat din funcția de premier în cursul săptămânii viitoare, în contextul în care PSD și AUR au strâns deja semnăturile necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. În acest moment sunt 253 de semnături, a anunțat George Simion. Moțiunea se numește „STOP „Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”.

Documentul critică dur programul de guvernare și vizează măsurile de reformă fiscală, planurile de listare sau vânzare a unor companii de stat, precum și politicile sociale și economice ale Executivului, pe care PSD și AUR le consideră adoptate fără consultare și cu efecte negative asupra economiei și nivelului de trai.

“România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Guvernul condus de Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”. (VEZI MAI MULT AICI)

Miercuri se citește moțiunea de cenzură în plen, iar marțea viitoare, se votează.

„Dai în mine, dai în fabrici și uzine!” Bolojan amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi, dacă este schimbat din funcție

Coordonatorii moțiunii PSD-AUR, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, detalii explozive pentru Gândul, despre debarcarea lui Bolojan. Neacșu: Primul scenariu de lucru ar fi să menținem integral actuala coaliție/Peiu: Principalul obiectiv al AUR, alegerile anticipate