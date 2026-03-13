Decizie oficială. Cresc pensiile de la 1 iulie 2026 pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează

Este oficial, pensionarii români din Germania vor încasa mai mulți bani începând cu luna iulie, asta după ce guvernul federal a confirmat că va exista o nouă ajustare a pensiilor. Măsura vine pe fondul evoluției economiei, dar și a creșterii salariilor, iar autoritățile susțin că sistemul public de pensii continuă să ofere stabilitate pentru milioane de seniori,

Pensiile vor crește de la 1 iulie 2026 pentru acești pensionari

Pentru românii care au muncit ani de zile în Germania sau care se apropie de pensionare, decizia majorării pensiilor poate avea un impact direct asupra veniturilor lunare, relatează Ziarul Românesc.

Cei aproximativ 21 de milioane de pensionari din Germania vor primi mai mulți bani pe 1 iulie. Creșterea anunțată este de 4,24%, ceea ce înseamnă că o pensie standard, calculată pentru o persoană cu venituri medii și aproximativ 45 de ani de contribuții, va fi mai mare cu 77,85 de euro pe lună. Ajustarea depășește rata inflației estimată pentru acest an, care este de aproximativ 2,1%, ceea ce înseamnă că pensionarii vor avea, teoretic, o putere de cumpărare ușor mai mare decât anul trecut.

Ministrul federal al Muncii, Bärbel Bas, a declarat într-o conferință de presă că această majorare vine ca urmare directă a creșterii salariilor din economie. Ea a explicat că sistemul de pensii este construit pe acest mecanism: atunci când veniturile angajaților cresc, pensiile sunt ajustate în același sens. Oficialul a subliniat că pentru guvern rămâne esențial ca oamenii care au muncit zeci de ani să aibă parte de siguranță și stabilitate financiară la vârsta pensionării.

Ultima majorare a fost înregistrată în 2025

Noua majorare vine după o creștere anterioară aplicată la 1 iulie 2025, când pensiile au fost majorate cu 3,74% atât în fostele landuri vest-germane, cât și în cele est-germane. Sistemul a fost unificat în ultimii ani, astfel încât pensionarii din toată Germania beneficiază de aceleași reguli de calcul.

