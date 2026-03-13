Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Kogălniceanu nu e o bază militară a SUA, ci este o construcție scumpă pe care o împrumută americanilor”

13 mart. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre baza Kogălniceanu pe care nu o consideră bază militară din cauza activității sale parțiale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Bază militară înseamnă prezență permanentă. Bază militară, în pofida tot ceea ce se spune. Este prezență permanentă, nu rotativă, ci permanentă. Să vină omul cu familia, să își ducă copiii la școală, să aibă magazin. Nu avem așa ceva în toată zona. Îi doare în cot pe americani. Ei vin, își fac treaba și pleacă.

„Asta vreau să vă spun, nu le oferă. Nu există nicio bază militară străină americană în România. Avem baza de la Kogălniceanu. Ascultați-mă, nu, nu există. Nu-i bază. Este o construcție scumpă pe care armata română o face. Pune case, șosele… Păi da, dar aia n-au zis că vin. Deci noi facem un hotel în care nu vine nimeni. N-avem nicio garanție că acea în grămădire de clădiri va fi bază militară. Bază militară înseamnă prezență permanentă. Bază militară, în pofida tot ceea ce se spune. Este prezență permanentă, nu rotativă, ci permanentă. Să vină omul cu familia, să își ducă copiii la școală, să aibă magazin. Nu avem așa ceva în toată zona. Îi doare în cot pe americani. Ei vin, își fac treaba și pleacă, corect? Au ținut minte că am semnat acordul strategic în 2005 și au plecat cu 1000 de oameni anul trecut. Deci nu are legătură cu acordul, are legătură cu cei care conduc România.”, a declarat analistul.

