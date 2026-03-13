Dan Dungaciu: „Kogălniceanu nu e o bază militară a SUA, ci este o construcție scumpă pe care o împrumută americanilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre baza Kogălniceanu pe care nu o consideră bază militară din cauza activității sale parțiale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Bază militară înseamnă prezență permanentă. Bază militară, în pofida tot ceea ce se spune. Este prezență permanentă, nu rotativă, ci permanentă. Să vină omul cu familia, să își ducă copiii la școală, să aibă magazin. Nu avem așa ceva în toată zona. Îi doare în cot pe americani. Ei vin, își fac treaba și pleacă.”

