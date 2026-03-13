Ion Cristoiu: „Am asistat la transformarea unui gest de rutină al venirii americanilor într-o diversiune ca să-l înghițim astăzi pe Zelenski”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum un gest de rutină s-a transformat într-o diversiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Eu am fost împotrivă, începând de la transformarea unei chestiuni de rutină într-o șmecherie… Într-o diversiune ordinară, ca să îl înghițim pe Zelenski. Nu este nicio solicitare din partea americanilor.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum un gest de rutină a fost transformat într-o diversiune. Acesta susține că venirea americanilor a fost transformată într-o șmecherie pentru a se pregăti vizita lui Zelenski de la București. Jurnalistul susține că nu există nicio solicitare oficială din partea americanilor pentru a fi folosite bazele românești. Citând din presa națională, acesta susține că discuțiile dintre administrația Dan și americani erau unele informale, neoficiale.