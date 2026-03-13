Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Am asistat la transformarea unui gest de rutină al venirii americanilor într-o diversiune ca să-l înghițim astăzi pe Zelenski”

Ion Cristoiu: „Am asistat la transformarea unui gest de rutină al venirii americanilor într-o diversiune ca să-l înghițim astăzi pe Zelenski”

13 mart. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Am asistat la transformarea unui gest de rutină al venirii americanilor într-o diversiune ca să-l înghițim astăzi pe Zelenski”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum un gest de rutină s-a transformat într-o diversiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Eu am fost împotrivă, începând de la transformarea unei chestiuni de rutină într-o șmecherie… Într-o diversiune ordinară, ca să îl înghițim pe Zelenski. Nu este nicio solicitare din partea americanilor.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum un gest de rutină a fost transformat într-o diversiune. Acesta susține că venirea americanilor a fost transformată într-o șmecherie pentru a se pregăti vizita lui Zelenski de la București. Jurnalistul susține că nu există nicio solicitare oficială din partea americanilor pentru a fi folosite bazele românești. Citând din presa națională, acesta susține că discuțiile dintre administrația Dan și americani erau unele informale, neoficiale.

„Eu am fost împotrivă, începând de la transformarea unei chestiuni de rutină într-o șmecherie, într-o diversiune ordinară, ca să îl înghițim pe Zelenski. Pentru că nu este nicio solicitare. Eu aseară am întrebat dacă există o solicitare, nu știu, un porumbel… Nu e niciuna, ba dimpotrivă, chiar și cei care am folosit asta… Spune așa, o știre, prima știre: Statele Unite sunt interesate. Era de alaltăieri… De trimiterea de avioane la bază de la Kogălniceanu. Sunt interesate multiple surse, mă rog… Potrivit acestora, discuțiile sunt informale în stadiu incipient și nu există încă o adresă oficială. Crima comisă ieri împotriva națiunii, prin alertarea națiunii în legătură… Stai puțin, că ei ce au făcut ieri este o crimă. Ei ar trebui să facă pușcrie pentru abuz în serviciu.”, a declarat jurnalistul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Kogălniceanu nu e o bază militară a SUA, ci este o construcție scumpă pe care o împrumută americanilor”
07:30
Dan Dungaciu: „Kogălniceanu nu e o bază militară a SUA, ci este o construcție scumpă pe care o împrumută americanilor”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ar putea să folosească aceeași tactică și votul Parlamentului și pentru potențiala umbrelă nucleară franceză”
07:30
Dan Dungaciu: „Ar putea să folosească aceeași tactică și votul Parlamentului și pentru potențiala umbrelă nucleară franceză”
EXCLUSIV Valentin Stan: Macron nu partajează puterea nucleară, el va decide ce se întâmplă cu armele nucleare pe care le-ar împrăștia prin Europa
06:30
Valentin Stan: Macron nu partajează puterea nucleară, el va decide ce se întâmplă cu armele nucleare pe care le-ar împrăștia prin Europa
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranul dacă răspundea unui atac israelian, era obligat să atace bazele militare SUA
06:00
Valentin Stan: Iranul dacă răspundea unui atac israelian, era obligat să atace bazele militare SUA
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Sistemul s-a străduit să ne facă să înghițim venirea lui Zelenski care a plecat cu brațele pline de la noi”
23:00
Ion Cristoiu: „Sistemul s-a străduit să ne facă să înghițim venirea lui Zelenski care a plecat cu brațele pline de la noi”
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „AUR a dat o lovitură genială prin refuzul de a vota cedarea bazelor către americani. Tema partidului este pacea”
22:30
Ion Cristoiu: „AUR a dat o lovitură genială prin refuzul de a vota cedarea bazelor către americani. Tema partidului este pacea”
Mediafax
Încă 96 de cetățeni români repatriați din Orientul Mijlociu prin mecanismul rescEU
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Mediafax
Nawrocki blochează participarea Poloniei în programul SAFE. Tusk: „A ratat ocazia de a acționa ca un patriot”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
O țară europeană cu o populație mare de români este ferită de viitoarele scumpiri la energie
ECONOMIE Decizie oficială. Cresc pensiile de la 1 iulie 2026 pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează
07:47
Decizie oficială. Cresc pensiile de la 1 iulie 2026 pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează
FLASH NEWS Cutremur puternic în centrul Turciei. Oamenii au ieșit în stradă de teamă să nu se repete tragedia din 2023. Ce magnitudine a avut
07:37
Cutremur puternic în centrul Turciei. Oamenii au ieșit în stradă de teamă să nu se repete tragedia din 2023. Ce magnitudine a avut
STATISTICĂ Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
07:29
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 14: Un avion al SUA de realimentare Boeing KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în Irak. Explozii la Dubai după un atac Iranian
07:18
🚨 Lupte în Orient, ziua 14: Un avion al SUA de realimentare Boeing KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în Irak. Explozii la Dubai după un atac Iranian
ACTUALITATE 13 Martie, calendarul zilei: Donald Duck împlinește 92 de ani. Are loc primul zbor pe un avion supersonic al unei femei pilot din România
07:15
13 Martie, calendarul zilei: Donald Duck împlinește 92 de ani. Are loc primul zbor pe un avion supersonic al unei femei pilot din România
VIDEO EXCLUSIV Pas important pentru Prelungirea Ghencea. Când ar putea fi gata „Drumul suspinelor” din vestul Capitalei. Anunțul primarului Paul Moldovan în exclusivitate pentru Gândul
06:00
Pas important pentru Prelungirea Ghencea. Când ar putea fi gata „Drumul suspinelor” din vestul Capitalei. Anunțul primarului Paul Moldovan în exclusivitate pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe