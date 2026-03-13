Ion Cristoiu: „Am asistat la transformarea unui gest de rutină al venirii americanilor într-o diversiune ca să-l înghițim astăzi pe Zelenski”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum un gest de rutină s-a transformat într-o diversiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum un gest de rutină a fost transformat într-o diversiune. Acesta susține că venirea americanilor a fost transformată într-o șmecherie pentru a se pregăti vizita lui Zelenski de la București. Jurnalistul susține că nu există nicio solicitare oficială din partea americanilor pentru a fi folosite bazele românești. Citând din presa națională, acesta susține că discuțiile dintre administrația Dan și americani erau unele informale, neoficiale.
„Eu am fost împotrivă, începând de la transformarea unei chestiuni de rutină într-o șmecherie, într-o diversiune ordinară, ca să îl înghițim pe Zelenski. Pentru că nu este nicio solicitare. Eu aseară am întrebat dacă există o solicitare, nu știu, un porumbel… Nu e niciuna, ba dimpotrivă, chiar și cei care am folosit asta… Spune așa, o știre, prima știre: Statele Unite sunt interesate. Era de alaltăieri… De trimiterea de avioane la bază de la Kogălniceanu. Sunt interesate multiple surse, mă rog… Potrivit acestora, discuțiile sunt informale în stadiu incipient și nu există încă o adresă oficială. Crima comisă ieri împotriva națiunii, prin alertarea națiunii în legătură… Stai puțin, că ei ce au făcut ieri este o crimă. Ei ar trebui să facă pușcrie pentru abuz în serviciu.”, a declarat jurnalistul.