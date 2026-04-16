Definitiv. Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv

Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis joi, 16 aprilie, să prelungească arestarea preventivă în cazul mercenarului. Decizia este definitivă. Fiul său, Dorian Potra, precum şi nepotul, Alexandru Potra, au scăpat de arestul la domiciliu. În cazul lor a fost instituită măsura controlului judiciar.

Horațiu Potra se află în arest preventiv din 20 noiembrie 2025. Mercenarul a fost arestat și adus sub escortă din Dubai. Potra fugise din România pentru a scăpa de dosarul în care sunt este acuzat de infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Potra se află în închisoare după ce a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, alături de Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi.