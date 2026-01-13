Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului

Gândul prezintă, în exclusivitate, motivarea deciziei prin care judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel București a decis, în 9 ianuarie 2026, că prelungirea măsurii arestului preventiv față de Horațiu Potra, Dorian Potra și Alexandru Cosmin Potra este temeinică și legală.

Cei trei au fost asistați de avocata Cosmina Nemțiu-Dancu, care a depus delegație de substituire eliberată de Baroul Sibiu și a pledat în locul avocaților aleși. Aceasta a solicitat instanței încuviinţarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere, urmând a face referire la acestea în cadrul dezbaterilor, iar procurorul de ședință a fost de acord. Dezbaterile au fost aprinse.

Procurorul: “Se impune cu necesitate menținerea arestării preventive”

Reprezentantul Ministerului Public a susținut că nu au intervenit elemente care să justifice o lipsă de necesitate a acestei măsuri și apreciază că și la acest moment se realizează un just echilibru între măsura preventivă și interesul public, acela de a se asigura pe de o parte o bună desfășurare a procedurilor, de a se înlătura riscul de sustragere și de a se înlătura în esență pericolul social pe care inculpaţii îl reprezintă și la acest moment.

“Pe de altă parte, solicită să se aibă în vedere că nu a fost depășită sub nicio formă o durată rezonabilă a acestei măsuri și în contextul în care nu au apărut nici alte elemente noi care să conducă la o altă concluzie, așa cum a precizat anterior, se impune cu necesitate, pentru motivele evocate, menţinerea măsurii arestării preventive”.

Ce a susținut apărătorul celor trei inculpați. Despre bacalaureatul ratat al lui Dorian Potra, “sancționarea indirectă” a copiilor lui Alexandru Potra și ai lui Horațiu Potra

De cealaltă parte, apărătorul ales al inculpaților a susținut că nu se impune menținerea măsurii arestării preventive şi a solicitat înlocuirea acestei măsuri cu arestul la domiciliu având în vedere că nu mai există acum un pericol al sustragerii celor trei inculpaţi de la judecarea cauzei.

Avocatul a subliniat că cei trei s-au prezentat de bună voie să vină în România pentru a fi judecați potrivit legislaţiei române, deși se aflau în plin proces de extrădare în Emiratele Arabe, “un proces care ar fi avut șanse mari de câștig, dar cu toate acestea au decis să își dea acordul spre a veni în România mai repede, să nu aștepte procedura de extrădare pentru a se supune legislației române, fiindcă se consideră nevinovați și sunt nevinovați”.

Apărătorul a mai cerut judecătorului de cameră preliminară să ia în considerare circumstanțele celor trei.

“În ceea ce îl privește pe Potra Dorian, acesta este un tânăr de 19 ani, este la început de drum, în floarea vârstei. Este necesar să-și continue studiile, a fost obligat să renunțe de la a-și da examenul de bacalaureat anul trecut și va fi împiedicat să susțină acest examen și anul acesta în situația în care va rămâne în arest.

Mai mult, arată că inculpatul nu are antecedente penale, nu s-a confruntat niciodată cu mediul infracțional, iar consecințele negative de ordin psihologic pe care durata petrecută în arest le produce asupra lui sunt unele ireversibile, din punctul de vedere al apărării”.

Referitor la Potra Alexandru, avocatul a spus că acesta e un tânăr în vârstă de 31 de ani, este tatăl a doi copii minori care depind în totalitate de sprijinul material și emoțional oferit de acesta.

„Menținerea sa în arest preventiv presupune nu doar o lipsire de libertate a inculpatului, ci și o sancţionare indirectă a copiilor săi, care sunt privați de prezența, îndrumarea și afecțiunea oferite de către tatăl lor. Prin privarea de libertate, Potra Alexandru este împiedicat să fie alături de copiii lui în cele mai importante momente ale acestora, momente care nu se vor mai întoarce”.

În ceea ce îl privește Potra Horaţiu, apărarea a solicitat să se aibă în vedere că și acesta are trei copii minori acasă, care la fel depind întru totul de întreținerea acordată de către inculpat. Mai mult decât atât, învederează că Potra Horaţiu este o persoană foarte bine văzută în comunitatea din care face parte.

“În anul 2024 a participat la alegerile locale pentru ocuparea funcției de primar, unde a ieșit pe locul doi, la doar câteva voturi de primul loc care l-ar fi poziționat în funcția de primar. Lucrul acesta, în opinia apărării, demonstrează fără putință de tăgadă faptul că este un personaj de foarte mare încredere în comunitate, pe care oamenii îl văd ca pe un exemplu care ar putea să le rezolve probleme și cu siguranță nu ca pe un mercenar, așa cum este denumit de cele mai multe ori de către Ministerul Public, sau ca pe un cetățean periculos”.

Rechizitoriul cu cele “trei categorii de inculpați”

Tot avocatul inculpaților a ținut să sublinieze faptul că în rechizitoriul trimis instanței sunt, de fapt, trei categorii în care aceștia au fost încadrați, cu referire la rolul și contribuția pe care ar fi avut-o.

“Pe de o parte, există prima categorie care se referă la șoferii care au condus mașinile spre București, apoi a doua categorie se referă la simpli pasageri, cei care erau în mașinile care se deplasau spre București, iar ultima categorie se referă la cei care ar fi procurat așa-zisele obiecte periculoase care ar fi urmat să fie folosite în scopul săvârșirii pretinsei infracțiuni.

Cu privire la această împrejurare, inculpaţii Potra Dorian și Potra Alexandru făceau parte din primele două categorii, nimic mai mult. Astfel, Dorian a fost un simplu pasager într-una dintre mașinile care se deplasau spre București, iar Alexandru a fost un șofer al uneia dintre mașinile care se deplasau spre București.

Cu privire la aceștia nu există nicio dovadă la dosar din care se rezulte că scopul deplasării lor la București ar fi fost acela al săvârșirii infracțiunii care li se impută.

În ceea ce îl privește pe Potra Horaţiu, precizează că şi acesta a fost un simplu pasager într-una dintre mașinile care se deplasau spre București. Într-adevăr, în mașina în care acesta se deplasa a fost găsit și un pistol cu bile. Însă, solicită să se aibă în vedere că nici cu privire la acesta nu rezultă că scopul pentru care se deplasa la București era acela al săvârșirii unei infracțiuni și mai mult decât atât, referitor la pistolul cu bile s-a dovedit că nu este o armă supusă autorizării și nu este o armă care să poată să cauzeze niciun fel de vătămare corporală”.

Incidentul din Penitenciarul Rahova, pledoarie contra arestării preventive

Din documentul aflat în posesia Gândul, reiese că în timpul judecății din camera de consiliu a prelungirii arestului pentru cei trei inculpați, avocatul a adus la cunoștința instanței un incident petrecut în cadrul Penitenciarului Bucureşti-Rahova.

“Astfel, arată că la data de 24 decembrie 2025, în jurul orelor 19, inculpatul Potra Horaţiu a fost condus în biroul directorului penitenciarului, acolo unde niște persoane mascate l-au așteptat, persoane care nu au dorit să se legitimeze, spunând doar că sunt reprezentanții Statului român și care au procedat la audierea acestuia.

Deși inculpatul a solicitat prezenţa unui avocat în momentul audierii, nu i s-a dat curs solicitării. Se mai arată că, în timpul declarației inculpatul a fost constrâns să ofere informaţii incriminatoare la adresa lui Călin Georgescu, spunându-i că, în caz contrar, dacă nu va da acele declarații, pe care nu le-a dat, fiul său va avea de suferit consecințe, urmând a fi mutat într-o altă celulă cu persoane periculoase.

Apărarea apreciază că acest eveniment care s-a petrecut în penitenciar arată o disproporționalitate gravă între interesul public pentru urmărirea acestei fapte și interesul privat al celor trei persoane, eveniment care ar putea să se repete oricând având în vedere notorietatea dosarului, dar și interesele care se leagă de acest dosar.

Astfel cum rezultă din înscrisurile depuse, cu privire la acest incident a fost formulată plângere penală și sesizare la ANP”.

Fiul lui Potra a povestit instanței un episod înduioșător despre impactul arestării sale asupra copiilor minori

Având ultimul cuvânt, Horațiu Potra a solicitat să se dispună o măsură preventivă mai uşoară, precum cea a arestului la domiciliu, inclusiv cu purtarea unui sistem de supraveghere pentru a fi alături de familie şi de copiii minori. Mai mult, acesta a cerut instanței să i se permită fiului său să stea în sânul familiei. Nu vor încerca să se sustragă, se vor prezenta.

Potra Alexandru Cosmin, având ultimul cuvânt, arată că nu doreşte să fugă, să se sustragă, nu intenţionează să fie un pericol pentru societate, nu a fost niciodată.

“Precizează că este despărţit de patru luni de copii, nu i-a văzut în această perioadă, băiatul ia perna în braţe spunând că este tatăl său, iar fetiţa a împlinit recent vârsta de 3 ani şi nu a putut fi prezent la eveniment deşi aceasta l-a aşteptat. Solicită să nu i se ia timpul petrecut cu copii, să nu fie privat de copilăria acestora”. Judecătorul de cameră preliminară rămâne în pronunţare.

Acuzațiile, de la A la Z

Prin rechizitoriul din data de 15 septembrie 2025 întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr.6720/284/P/2024 au fost trimişi în judecată, cei trei inculpați au fost trimiși în judecată alături de alte persoane.

Horațiu Potra e acuzat de săvârșirea infracțiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prev. de art. 342 alin. 2 Cod penal, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, faptă prev. de art. 37 lit. a din Legea nr. 126/1995, republicată, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prev. de art. 342 alin. 1 Cod penal și instigare publică.

Dorian Potra e acuzat de de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal, iar Alexandru-Cosmin Potra de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal.

“În esenţă, prin rechizitoriu s-a reţinut că în contextul Hotărârii nr. 32 din data 06 decembrie 2024 a Curții Constituționale a României prin care s-a dispus anularea alegerilor prezidențiale din România din anul 2024, în dimineața zilei de 07 decembrie 2024, între orele 10:51 – 12:01, inculpatul Potra Horațiu s-a întâlnit pe raza localității Ciolpani, județul Ilfov, în incinta Centrului de echitație Jbara Horses, în condiții de clandestinitate, cu inculpatul Georgescu Călin (candidat la alegerile prezidențiale și direct interesat în contestarea deciziei de anulare mai sus menționată), ocazie cu care au pus în discuție un plan conform căruia inculpatul Potra Horațiu, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare urmau să desfășoare în data de 08 decembrie 2024 în mun. București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență, strategia urmărind, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat.

Acțiunile inculpatului Georgescu Călin, materializate în organizarea în condiții de clandestinitate a întâlnirii și în discutarea planului privind conduita de urmat (ținând cont de toate circumstanțele reale și personale, de relațiile anterioare dintre cei doi, precum și de acțiunile subsecvente ale inculpatului Georgescu Călin, dintre care se impun a fi evidențiate demersul de contactare a numitului Grăjdeanu Dan Ciprian, lider al organizației radical-naționaliste Frăția Ortodoxă, cu mesajul că în ziua următoare va transmite susținătorilor săi un îndemn acțional concret, precum și comunicarea de informații false cu caracter alarmist și potențial manipulator, și adresarea unor îndemnuri vizând continuarea votului – în ciuda deciziei de anulare a alegerilor, în cadrul emisiunii ”Culisele statului paralel” difuzată de postul de televiziune Realitatea Plus în seara zilei de 07 decembrie 2024), au întreținut, respectiv întărit rezoluția infracțională a inculpatului Potra Horațiu care, în precedent, a desfășurat o serie de activități în vederea asigurării participării unui număr mare de persoane la protestele ce urmau a avea loc pe raza municipiului București, prin rezervarea unor camera de hotel, adresarea unor mesaje de instigare la proteste cu caracter violent, precum și realizarea unor demersuri în vederea asigurării participării unor persoane cu pregătire paramilitară, și care îi împărtășeau convingerile radicale și predispoziția la violență.

Ca urmare a planului stabilit cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 persoane, condus de către el, din care făceau parte și inculpații Potra Dorian, Potra Alexandru Cosmin, Lup Andrei-Florin, Borișca Cristian Sergiu, Comiza Adrian Inocentiu, Dragoman Vasile Leonard, Hauptman Manfred Ioan, Lascu Bogdan Florin, Lechințan Traian, Lup Ioan, Moldovan Dionisie, Mureșan Ovidiu-Claudiu, Panța Dan-Cristian, Szanto Daniel, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Apahidean Marius-Samuel, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian și Goloșoiu Mihail-Alex, care s-a întrunit în data de 07.12.2024, în jurul orelor 21:30-21:45, la cafeneaua ART CAFFE din mun. Mediaș, jud. Sibiu, iar în cadrul acestuia s-a stabilit, la inițiativa lui Potra Horațiu, agreată de către membrii constituenți, deplasarea spre mun. București cu 7 autoturisme, urmând ca după ajungerea în capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației, proteste care însă urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a inculpatului Georgescu Călin, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională (…)

Subsecvent, în operaționalizarea planului infracțional, în aceeași zi de 07 decembrie 2024, după organizarea modului de deplasare, și asigurarea logisticii ce a presupus existența în parte din autoturisme a unei varietăți și număr însemnat de obiecte periculoase precum cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, a două pistoale și a unui număr total de 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potential de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, sau incendii sau pagube materiale semnificative), grupul a început deplasarea, în mod organizat, spre mun. București.

Ca urmare a unui apel efectuat la Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 de către o persoană care cunoștea atât detaliile organizatorice cât și intențiile infracționale ale membrilor grupului, s-a procedat la efectuarea unor filtre de poliție care, în noaptea de 07/08 decembrie 2024, în intervalul orar 01:30 – 03:00, au reușit depistarea și oprirea din trafic, pe raza localităților Balotești-Săftica, jud. Ilfov, com. Mănești, jud. Dâmbovița, com. Cornești, jud. Dâmbovița și mun. București, sector 1, a tuturor celor 7 autoturisme, în 4 dintre acestea fiind descoperite obiectele periculoase menționate mai sus”, se arată în cuprinsul motivării CAB.

Arsenalul lui Potra. Existența unor arme letale

„De asemenea, în sarcina inculpatului Potra Horaţiu s-a mai reţinut că în perioada decembrie 2024 – 26 februarie 2025, fără a se cunoaşte data exactă a procurării, a deținut, fără drept, un întreg arsenal constituit atât din arme din categoria celor interzise în accepțiunea art. 342 alin. 5 rap. la Anexa Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esenţiale și munitiilor, republicată, cât și arme din categoria celor letale supuse autorizării, precum și dispozitive ale acestora, respectiv:

3 aruncătoare portative de grenade;

un aruncător individual portativ de grenade;

o pușcă semiautomată, letală;

5 pistoale-mitralieră cal. 7,62 x 39mm;

un pistol automat cal. 7,65 x 17SR;

18 pistoale semiautomate;

41 încărcătoare (din care 25 tip sector pentru muniție cal. 7,62×39 mm, cu capacitate de alimentare pentru 30 cartușe și unul de tip tambur pentru muniție cal. 7,62×39 mm, cu capacitate de alimentare pentru 75 cartușe);

un sistem de ochire optoelectronic, cu reticul iluminat, cu proiector fascicul laser, cu cameră termică și IR ce permite ochirea în condiții de luminozitate scăzută („pe timp de noapte”);

un amortizor reprezentat de un dispozitiv cilindric din metal, fără marcaje, având lungimea de aprox. 248 mm, precum și 22 cutii/pachete/pungi muniție (în care se aflau un număr de 2873 de cartușe cu glonț de diferite calibre), pe care pe care le-a ascuns la locuința sa de pe raza localităţii Mediaș, Str. Johannes Honterus, nr. 10, ap. 4, jud. Sibiu, unde au şi fost găsite de către organele de poliţie cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare.

În perioada decembrie 2024 – 26 februarie 2025, fără a se cunoaşte data exactă a procurării, a deținut, fără drept, materii explozive privind o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil, precum și materiale de iniţiere, respectiv 1 fitil detonant, 4 corpuri cilindrice roșii Maxprime Booster din care două tip 400g si două tip 150g, 40 de grenade (”lovituri”) cal. 40mm pentru lansator tip aruncător portativ de grenade adaptat la armă de asalt, 19 grenade (”lovituri”) cal. 40mm pentru lansator tip aruncător portativ de grenade adaptat la armă de asalt, 56 de grenade (”lovituri”) cal. 40×46 pentru lansator tip aruncător individual portativ de grenade, 1 grenadă de mână cu corp negru, cvasi-sferoidal, având focosul acoperit cu un capac verde și 36 de grenade de mână cu focoasele aferente (din care 10 având corpuri de grenadă de culoare neagră, 11 verzi și 15 kaki), pe care pe care le-a ascuns la locuința sa de pe raza localităţii Mediaș, Str. Johannes Honterus, nr. 10, ap. 4, jud. Sibiu, unde au fost găsite de către organele de poliţie cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare;

La data de 8 decembrie 2024, a deținut și transportat, fără drept, în autoturismul marca Mercedes-Benz G Class, cu nr. de înmatriculare SB-15-RLF, un pistol marca Umarex HDR50, seria DC106666, cal. 50, armă neletală supusă autorizării, regăsită în categoria C din Anexa nr. 1 a Legii nr. 295/2004, fiind depistat de către organele de poliție în jurul orelor 03:00, în timp ce se afla pe raza com. Mănești, sat Gura Crivățului, str. Islazului, în dreptului imobilului cu nr. 30, jud. Prahova, în deplasare către municipiul București; în noaptea de 08 decembrie 2024, a deținut și transportat fără drept, în autoturismul marca Mercedes-Benz G Class, cu nr. de înmatriculare SB-15-RLF, un articol pirotehnic tip petardă marca Enigma categoria F4 cod 1395-F4-0171/2019, fiind depistat de către organele de poliție în jurul orelor 03:00, în timp ce se afla pe raza com. Mănești, sat Gura Crivățului, Str. Islazului, în dreptului imobilului cu nr. 30, jud. Prahova, în deplasare către municipiul București; în cursul lunii decembrie 2024, fără a se cunoaşte data exactă a procurării, până la data de 09 decembrie 2024, a deținut, fără drept, o armă de foc scurtă, letală supusă autorizării, tip revolver, marca Warnant Jean, cal. 45R (cu rebord), probabil cu seria 20, de proveniență industrială (producție Belgia) pe care a ascuns-o la locuința sa de pe raza localităţii Mediaș, Str. Johannes Honterus…, jud. Sibiu, unde a şi fost găsită de către organele de poliţie cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare. Din punct de vedere constructiv arma apartine categoriei „B” (arme și muniții letale supuse autorizării) din Anexa Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esenţiale și munitiilor, republicată, după cum rezultă din Raportul de constatare criminalistică nr. 1055762/13.12.2024;

În contextul Hotărârii nr. 32 din data 06 decembrie 2024 a Curții Constituționale a României prin care s-a dispus anularea alegerilor prezidențiale din România din anul 2024, al relațiilor personale cu candidatul Georgescu Călin, precum și al planului privind asigurarea participării la protestele ce urmau a avea loc pe raza municipiului București a unui număr mare de persoane care îi împărtășeau convingerile radicale și predispoziția la violență, cu intenția manifestă de a deturna acțiunile de protest în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a inculpatului Georgescu Călin, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională, în data de 07 decembrie 2024, inculpatul Potra Horațiu a creat mai multe clipuri video, pe care ulterior le-a diseminat publicului prin intermediul platformelor de comunicare digitală, prin care și-a exprimat nemulțumirea față de decizia Curții Constituționale și, în asociere cu diseminarea unor informații false și alarmiste precum pretinsa intenție a autorităților de implicare a României în război, a îndemânat publicul să săvârșească infracțiuni, respectiv să organizeze/participe la manifestații cu caracter violent.”

„Există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă…”

Prin Încheierea nr. 938 din data de 24.12.2025, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins ca nefondate contestaţiile declarate de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru Cosmin împotriva încheierii din data de 15 decembrie 2025 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.5.

Verificând din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive, judecătorul de cameră preliminară a constatat că temeiurile care au determinat arestarea preventivă a inculpaţilor subzistă, întrucât de la data luării măsurii preventive și până în prezent nu au intervenit modificări care să fi schimbat fundamental sau să fi dus la încetarea acestor temeiuri și care să conducă la concluzia că o măsură preventivă mai ușoară ar fi suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1) din Codul de procedură penală, respectiv buna desfășurare a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la judecată sau prevenirea săvârșirii de noi infracţiuni.

„Judecătorul de cameră preliminară constată că şi la acest moment procesual există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin ar fi comis presupusele infracțiuni pentru care s-a dispus arestarea preventivă. (…)”

Probele din dosar. Ce a constatat judecătorul de cameră prelimiară

La momentul dispunerii arestării preventive, conform conținutului motivării deciziei CAB din 9.01.2026, au fost avute în vedere următoarele probe:

procese-verbale de depistare din data de 08.12.2024; proces-verbal de cercetare la fața locului din data de 08.12.2024 și planșa fotografică aferentă; proces-verbal de redare a apelului SNUAU 112 din data de 08.12.2024; proces-verbal de verificare în RNAI; proces-verbal de efectuare verificări on-line în mass media; proces-verbal de investigatii din data de 09.12.2024; Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 1055758/08.12.2024 întocmit de către specialisții din cadrul Institutului Național de Criminalistică din cadrul IGPR; Notă de informare U.C.A.I.; Procese-verbal de accesare a bazei de date ANAF și ONRC; declaraţii martori; proces verbal de acces la sistem informatic; proces verbal privind datele si informatiile detinute la nivelul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti; raport analiză operațională nr. 1926633/09.12.2024; rapoarte de expertiză criminalistică; proces-verbal de percheziție informatică; procese-verbale de exploatare; procese-verbale de interceptare convorbiri telefonice.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat că “probele în baza cărora poate fi dispusă arestarea preventivă nu trebuie să aibă forţa celor care stau la baza unei soluţii de condamnare, ci acestea trebuie să furnizeze o serie de date, informaţii verosimile şi credibile care să susţină presupunerea rezonabilă conform căreia persoana faţă de care a fost declanşată urmărirea penală a săvârşit fapta/faptele de care este acuzată; exigenţa în analiza probelor sporeşte substanţial o dată cu necesitatea stabilirii vinovăţiei persoanei anchetate (Cauzele CEDO: Murray contra Regatului Unit, 14310/88, 28 octombrie 1994, Talat Tepe contra Turciei, 31247/96, 21 noiembrie 2004, Calleja c. Maltei, 5274/01, 7 aprilie 2005)”.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat că inculpaţii s-au sustras de la urmărirea penală, fiind aduşi în România la data de 20 noiembrie 2025, după desfăşurarea procedurii de extrădare, la aproximativ 9 luni de la momentul dispunerii măsurilor preventive.

Acesta a mai apreciat că, pe baza evaluării gravității presupuselor fapte, a modului și a circumstanțelor de comitere a acestora, a împrejurărilor privitoare la persoana inculpaţilor, “privarea de libertate a acestora, în continuare, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”.

De ce reprezintă cei trei inculpați pericol public

“Natura infracțiunilor presupus săvârșite de către inculpaţii Potra Horaţiu (tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive), Potra Dorian (tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale) şi Potra Alexandru Cosmin (tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale), gravitatea și împrejurările comiterii acestora sunt elemente care relevă pericolul pe care îl reprezintă lăsarea în libertate a inculpaţilor.

Pericolul concret pentru ordinea publică pe care îl prezintă inculpaţii rezultă nu numai din limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor, ci și din natura și gravitatea faptelor concret imputate, împrejurări care îndreptățesc concluzia unui pericol ridicat pe care l-ar prezenta aceştia în cazul lăsării în libertate sau sub o măsură preventivă mai ușoară.

Inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru Cosmin sunt acuzaţi de săvârşirea unor infracţiuni care provoacă un sentiment de insecuritate în societate, infracţiuni contra securităţii naţionale, reprezentând o reală amenințare la adresa ordinii publice.

Raportat la ansamblul datelor cauzei și la stadiul procesual actual, prezumtivele acţiuni îndreptate împotriva ordinii constituţionale relevă o stare accentuată de pericol pentru ordinea publică, atât prin natura relațiilor sociale lezate, cât și prin rezonanţa socială negativă și sentimentul de insecuritate creat în rândul colectivității.

Inculpatul Potra Horaţiu este acuzat şi de săvârşirea altor infracţiuni cu pericol social ridicat – nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, care provoacă rezonanţă în cadrul societăţii şi relevă existenţa unui pericol concret pentru ordinea publică.

Referitor la vârsta ori circumstanţele personale ale inculpaţilor Potra Dorian şi Potra Alexandru Cosmin, acestea nu sunt singurele elemente determinante care trebuie avute în vedere la verificarea arestării preventive, ci trebuie raportate şi la gravitatea acuzaţiilor aduse inculpaţilor”.

Potra a vrut să înduplece instanța arătând ce donații a făcut pe plan local și cum se bucură de încrederea concetățenilor

“În acelaşi context, înscrisurile prezentate la termenul din 09.01.2026 din care rezultă o donaţie efectuată de Potra Horaţiu la data de 12.09.2025 către Grădiniţa Micul Prinţ din Mediaş, a unei multifuncţionale Epson în valoare de 860 lei, o donaţie din partea Asociaţiei RALF pentru ajutor spitale în valoare de 5.000 USD din data de 30.03.2020, ori faptul că inculpatul Potra Horaţiu se bucură de încrederea concetăţenilor săi, fiind votat la alegerile locale, nu sunt determinante pentru a dispune revocarea sau înlocuirea măsurii preventive (…)

La acest moment procesual, o altă măsură mai blândă, cum ar fi măsura preventivă a arestului la domiciliu (inclusiv cu purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere) sau a controlului judiciar/controlului judiciar pe cauţiune nu este suficientă, întrucât nu poate înlătura starea de pericol pentru ordinea publică şi, în consecinţă, nu poate asigura buna desfăşurare a procesului penal, ținând cont de pericolul concret pentru ordinea publică, impactul social, limitele de pedeapsă prevăzute de lege și perioada arestului preventiv până în prezent, care are o durată rezonabilă.

În consecinţă, nu se impune înlocuirea măsurilor preventive. Astfel, judecătorul de cameră preliminară constată că temeiurile prevăzute de lege nu au încetat și nu a apărut o împrejurare nouă din care să rezulte nelegalitatea ori netemeinicia măsurilor preventive”, se arată în motivarea instanței Curții de Apel București.

AUTORUL RECOMANDĂ: