Depresia post-vacanță devine devine un sindrom. Nu puțini roameni resimt anxietate sau oboseală când se reîntorc la muncă. Specialiștii recomandă o revenire treptată la rutină și menținerea obiceiurilor sănătoase pentru a recăpăta energia și bucuria zilnică. Socializarea și comunicarea cu prietenii, colegii și familia fac revenirea la muncă să fie mai ușoară.

Este esențial ca angajatorii să susțină revenirea treptată la activități, iar angajații să își păstreze echilibrul între muncă și viața personală.

Aproape 30% dintre angajați experimentează în primele zile iritabilitate, oboseală și probleme de somn. Depresia post-vacanță se bazează pe trei elemente distincte întoarcerea, responsabilități, frica de eșec, lipsa confortului.

Ideea că poți rămâne în vacanță la infinit este extrem de seducătoare. Doar că tipologia întreagă, clară a tipurilor de responsabilități pe care le ai după ce vii din vacanță este înaltă și ajunge să te întristeze foarte tare. Depresia post-vacanță este 100% reală. Această stare de disconfort emoțional poate dura câteva săptămâni, însă revenirea treptată la muncă și păstrarea obiceiurilor sănătoase contribuie la recăpătarea energiei.

Este recomandată, pe cât posibil, o reintrare în ritm treptată și o înțelegere din partea clienților, din partea colegilor, din partea managerilor este foarte dificil în primele zile, mai ales dacă urgențele, proiectele, sarcinile vin cu cu presiune foarte mare și cu volum foarte mare. Și starea de stres nu nu duce niciodată la la rezultate pe termen mediu și lung.