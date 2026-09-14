PNL ar face noi achiziţii de membrii, ceea ca ar însemna că ar ajunge, numai în luna septembrie, la numărul 11.
S pare că ultimii care ar urma să vină în PNL, luni, sunt deputaţii Andreea Cîmpianu, deputat de diaspora, şi Vasile Nagy, de la Arad.
Acesta din urmă a demisionat din S.O.S. în 2022 şi a activat ca neafiliat.
Contactat de Gândul, Vasile Nagy a negat că ar fi avut vreo discuţie cu oficiali ai PNL şi că ar intenţiona să facă un astfel de pas.
Achiziţiile liberalilor se ridică la 11 şi arată în felul următor: 6 S.O.S, 3 P.O.T, 1 AUR şi 1 PSD.
Unul dintre deputaţii care ar urma să fie racolaţi de PNL este şi Andreea Cîmpianu care, în trecut, a susţinut prin votul său moţiunea de cenzură care l-a demis pe premierul Ilie Bolojan, împreună cu întreg guvernul său.
Aceasta a şi postat un video în care îşi motivează gestul prin aceea că” S.O.S România a rămas alături de suferinţa poporului”.
„Am ascultat cu foarte multă atenţie ceea ce vă doriţi. Am susţinut această moţiune pentru toate pachetele de austeritate impuse. pentru că v-aţi bătut joc de studenţi, de mame, de bătrâni, de antreprenori, prin taxe şi impozite mărite, prin inflaţie indusă, pentru un război care nu este al nostru şi pentru nişte resurse care le livraţi străinilor cu foarte mare uşurinţă. Andreea Cîmpianu şi S.O.S România rămâne în continuare alături de poporul român”(n.r textul este reprodus conform celui din video), spunea deputata Cîmpianu pe vremea când era în partidul Dianei Şoşoacă.