PNL ar face noi achiziţii de membrii, ceea ca ar însemna că ar ajunge, numai în luna septembrie, la numărul 11.

S pare că ultimii care ar urma să vină în PNL, luni, sunt deputaţii Andreea Cîmpianu, deputat de diaspora, şi Vasile Nagy, de la Arad.

Acesta din urmă a demisionat din S.O.S. în 2022 şi a activat ca neafiliat.

Contactat de Gândul, Vasile Nagy a negat că ar fi avut vreo discuţie cu oficiali ai PNL şi că ar intenţiona să facă un astfel de pas.

Achiziţiile liberalilor se ridică la 11 şi arată în felul următor: 6 S.O.S, 3 P.O.T, 1 AUR şi 1 PSD.

Cîmpianu de la S.O.S a susţinut moţiunea prin care a fost demis Guvernul Bolojan

Unul dintre deputaţii care ar urma să fie racolaţi de PNL este şi Andreea Cîmpianu care, în trecut, a susţinut prin votul său moţiunea de cenzură care l-a demis pe premierul Ilie Bolojan, împreună cu întreg guvernul său.

Aceasta a şi postat un video în care îşi motivează gestul prin aceea că” S.O.S România a rămas alături de suferinţa poporului”.