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Deputatul Alexandru Dimitriu (USR) susţine cu tărie tăria, dar producţia nu trebuie încurajată. Adrian Câciu îi transmite să pună mâna pe carte

Luiza Dobrescu
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Pălinca a suscitat discuţii aprinse printre deputaţi din cauza cantităţii inserate într-un nou articol de lege pentru care a fost trimis la reexaminare Pl-x 355/2025.

Social democratul Adrian Câciu n-a pierdut ocazia să-i transmită colegului de la USR, Alexandru Dimitriu, „să pună mâna pe carte” şi să nu se specializeze la locul de muncă.

Potrivit textului de lege micii producători au dreptul să fie scutiţi de accize pentru 200 litri de pălincă anual.

„28. La articolul 342, după alineatul (19 ) se introduc două noi alineate, alin. (110) și (111), cu următorul cuprins: «(110) Sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiționale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziții speciale, în limita a 200 litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul agricol, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care nu sunt supuse vânzării. (111) Cantitatea de băuturi alcoolice tradiționale nedestinate vânzării nu se include în stabilirea limitelor cantitative prevăzute la alin. (12 ) pentru micii producători independenți de băuturi fermentate. Prin Normele metodologice de aplicare a alineatelor precedente se vor stabili condițiile și modelul documentelor necesare luării în evidență și justificării cantităților.»

Deputatul USR, Alexandru Dimitriu susţine că 200 de litri pe an ar însemna, în medie 600-700 grame de alcool pe zi, ceea ce ar însemna s-a declarat un consumator de pălincă, o susţine „cu tărie”, dar modalitatea în care este extras alcoolul, „nu permite să fie extras complet metilenul”.

Atât cei de la PNL, cât şi cei de la USR, au votat amendamentul, deşi susţin că acesta contravine legislaţiei europene.

Social democratul Adrian Cîciu a revenit la tribună de unde i-a transmis „să pună mâna pe carte”, pentru că e vorba despre  „metanol, nu metilen”.

Potrivit parlamentarilor care au luat cuvântul, România riscă infringement din cauza adoptării acestui amendament şi nu va mai putea accesa fonduri europene, pentru că încalcă tratatul UE.

Textul de lege iniţiat

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