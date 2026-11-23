Președinta Asociației Municipiilor din România (AMR), Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni că aproximaitv 80% dintre primarii de muncipii susțin integrarea localităților din zonele metropolitane în orașe, în cadrul procesului de reformă administrativ-teritorială.

Prezentă la o dezbatere organizată de Comisia pentru administrație publică din Camera Deputaților, Olguța Vasilescu a precizat că subiectul a fost discutat la nivelul AMR, iar majoritatea primarilor de muncipii și-au exprimat dorința de a integra comunele din jurul orașelor.

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Unul dintre argumentele invocate de președinta AMR este schimbarea structurii demografice din jurul marilor centre urbane. În ultimii ani, tot mai mulți locuitori au ales să se mute în comunele din apropierea orașelor, fără ca legătura lor cu municipiile să dispară.

Deși își plătesc taxele și impozitele în localitățile de domiciliu, aceștia continuă să utilizeze infrastructura și serviciile publice ale orașelor, inclusiv transportul în comun și sistemul de sănătate. În același timp, extinderea municipiilor este limitată de lipsa terenurilor disponibile.

„Am auzit un singur primar care a spus că nu ar dori să preia comunele din jurul localității sale. Foarte puțini primari au spus că și-ar dori să preia două sau trei localități, din cinci-șase, câte sunt în zona metropolitană. Majoritatea dintre primari, în proporție de 80%, au spus că și-ar dori ca zonele metropolitane să fie integrate în orașe”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Vasilescu susține folosirea actualelor regiuni de dezvoltare în reorganizare

În ceea ce privește viitoarea structură administrativă, Lia Olguța Vasilescu a pledat pentru păstrarea actualelor regiuni de dezvoltare, organizate în jurul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR). Aceasta a pus propunerea în legătură cu direcția de finanțare a Uniunii Europene pentru următorul cadru financiar multianual, în care proiectele regionale ar urma să aibă un rol important.

„Din punctul nostru de vedere, ar trebui să se meargă pe regiunile de dezvoltare, aşa cum le cunoaştem noi, împărţite pe ADR-uri în acest moment, pentru că ele funcţionează deja foarte bine, de ani de zile. Nu au fost niciun fel de sincope”, a afirmat Vasilescu.

O rezervă legată de modul în care ar urma să fie adoptată reforma a venit din partea directorului general al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Sorin Munteanu. Acesta consideră că o eventuală ordonanță de urgență ar putea ridica probleme de constituționalitate, având în vedere că efectele reorganizării s-ar produce abia peste doi ani.

„Nu știm cum se va justifica urgența, atâta timp cât efectele se vor întâmpla peste doi ani. Ne temem să nu fie declarată neconstituțională, din acest punct de vedere. Probabil ar fi mai corectă o inițiativă legislativă pe tema acestei reorganizări”, a spus Sorin Munteanu.

Referendumurile, un obstacol pentru unirea localităților

Un alt punct sensibil al reformei îl reprezintă procedura de consultare a populației. Sorin Munteanu a atras atenția că validarea referendumurilor locale presupune participarea a cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși pe listele permanente, condiție care ar putea îngreuna procesul de comasare voluntară.

„Nu ştiu ce se va întâmpla dacă se va uni comuna X cu comuna Y şi primarii vor decide că se va numi X. Probabil cei din Y nu vor vota această comasare. Dacă primarii vor decide că primăria va fi în comuna Y, nu vor vota cei din comuna X. Pentru că de ce ar trebui să se deplaseze dânşii atât de mult? Suntem, cumva, neîncrezători în realizarea comasării voluntare şi mi-e să nu începem un proces care să nu aibă finalitate”, a spus Munteanu.

Avertisment privind localitățile mici: stațiunile turistice ar putea pierde statutul

Primarul oraşului Videle, Cornel Gogan, reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România (AOR), a afirmat că reforma administrativ-teritorială este necesară, dar a cerut ca reorganizarea să ţină cont de particularităţile localităţilor.

El a amintit că 32 de oraşe din România au statut de staţiune şi a dat exemplul oraşului Borsec, care are 2.580 de locuitori şi care riscă să fie retrogradat, aspect care ar afecta dezvoltarea turismului din România.

„Consider că nu este corect ca acele localităţi care se pot susţine financiar să vină la oraşe sau să se comaseze. Avem un exemplu: comuna Nanov, care este lângă municipiul Alexandria, care are resurse financiare şi are aproximativ 2.000 de locuitori. Nu trebuie să forţăm aceste comune”, a spus el.

Funcții de viceprimar pentru localitățile care intră în componența orașelor

Cornel Gogan a avertizat şi asupra riscului unui vot negativ la referendumurile pentru comasare şi a propus crearea unor funcţii de viceprimar pentru localităţile care intră în componenţa unor unităţi administrativ-teritoriale mai mari.

„Un primar care va ajunge viceprimar de oraş cred că va fi interesat să treacă referendumul. Altfel, vor bloca. Am discutat în ultima lună cu foarte mulţi primari din judeţul Teleorman şi toţi refuză să susţină acest referendum”, a afirmat Cornel Gogan.

Asociația Comunelor cere ca reorganizarea să aibă la bază votul comunităților

Valentin-Dumitru-Ioan Ivan, preşedintele filialei Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România, şi-a exprimat susţinerea faţă de reorganizare, dar numai în baza unor referendumuri locale.

„Cel mai important lucru este să măsurăm care este voinţa cetăţeanului în acest proces. Acest lucru nu este un moft al ACoR, ci o reglementare a Cartei europene a autonomiei locale şi ţinem cu tărie ca acest proces de consultare a populaţiei să fie foarte serios pus în aplicare”, a precizat el.

Potrivit acestuia, reforma statului ar trebui implementată inclusiv prin reducerea numărului de parlamentari la 300, în conformitate cu rezultatul referendumului din 2009.

Consorțiile administrative, o alternativă pentru reducerea cheltuielilor

Totodată, Valentin Ivan a pledat pentru creşterea capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale şi reformarea sistemului finanţelor publice locale, astfel încât acestea să îşi poată spori capacitatea de autofinanţare.

El a susţinut, de asemenea, dezvoltarea cooperării între comunităţi prin intermediul consorţiilor administrative şi al Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), care pot contribui la reducerea cheltuielilor şi la îmbunătăţirea serviciilor publice, cu respectarea autonomiei locale.

Valentin Ivan a menţionat că în 2022 cele 2.862 de comune din România au cheltuit pentru funcţionare 1,8% din PIB.