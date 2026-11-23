Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat luni, 23 noiembrie, o decizie importantă pentru părinții care obțin venituri din drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Instanța supremă a stabilit că, la calcularea indemnizației pentru creșterea copilului, autoritățile nu pot diminua veniturile realizate cu deducerea forfetară de 40% prevăzută de legislația fiscală.

Decizia nr. 15/2026 a fost pronunțată de Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, după o sesizare a Colegiului de conducere al Curții de Apel Iași. Prin această hotărâre, ÎCCJ a clarificat interpretarea dispozițiilor OUG nr. 111/2010, actul normativ care reglementează concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

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Instanța supremă a stabilit că, pentru calculul indemnizației, din veniturile obținute din drepturi de proprietate intelectuală se scad impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii. Deducerea forfetară de 40% nu intră însă în acest calcul.

„Prin decizia de astăzi Înalta Curte a statuat că pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venitul relevant se determină fără diminuarea acestuia cu cota forfetară de 40% utilizată de Codul fiscal”, precizează ÎCCJ.

Miza juridică a dosarului a fost diferența dintre venitul net fiscal și venitul care trebuie luat în considerare la stabilirea unui drept social. Codul fiscal permite autorităților să aplice o cotă forfetară de 40% asupra veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală, înainte de calcularea impozitului.

Această facilitate fiscală stabilește baza impozabilă, dar nu reprezintă o cheltuială efectivă pe care beneficiarul trebuie să o suporte. Prin urmare, Înalta Curte a decis că această regulă fiscală nu poate reduce și valoarea indemnizației pentru creșterea copilului.

Cum se aplică noua regulă și cine poate beneficia

Decizia îi vizează pe părinții care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, categorie în care intră, printre alții, jurnaliștii, scriitorii, fotografii și artiștii. Până acum, interpretarea diferită a prevederilor legale putea conduce la diminuarea bazei de calcul cu 40%, procentul reprezentând deducerea forfetară aplicată veniturilor din drepturi de autor în scopul stabilirii impozitului.

De exemplu, pentru venituri brute de 5.000 de lei din drepturi de autor, deducerea forfetară de 40% înseamnă 2.000 de lei. Astfel, pentru calcularea impozitului, baza impozabilă este de 3.000 de lei.

În schimb, în stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, ÎCCJ a stabilit că trebuie luată în calcul suma brută de 5.000 de lei, din care se scad doar impozitul și eventualele contribuții sociale obligatorii. Prin urmare, părinții care obțin astfel de venituri ar putea beneficia de indemnizații mai mari.

De ce a intervenit Înalta Curte

Clarificarea a fost necesară după ce instanțele din România au avut interpretări diferite privind modul de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului în cazul veniturilor din drepturi de autor.

Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași a sesizat Înalta Curte printr-un recurs în interesul legii, procedură prin care instanța supremă stabilește interpretarea unitară a unei prevederi legale atunci când aceasta este aplicată diferit de instanțele judecătorești.

Hotărârea ÎCCJ devine obligatorie pentru instanțe de la data publicării în Monitorul Oficial, potrivit articolului 517 alineatul (4) din Codul de procedură civilă.