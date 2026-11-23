Călin Georgescu a transmis un mesaj cu puternice accente religioase pe pagina sa de Facebook, după ce a părăsit, luni, 23 noiembrie, Arestul Central al Poliției Capitalei. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vorbit despre iubirea lui Dumnezeu și a făcut referire la evenimentele petrecute în urmă cu doi ani.

Mesajul a fost publicat în ziua în care Curtea de Apel București a decis definitiv înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

„Acum doi ani, fix pe vremea aceasta, Dumnezeu ne pregătea o mare lecție de iubire. Astăzi și-a reînnoit declarația de dragoste pentru toți copiii Săi. Mare este Numele Sfintei Treimi!”, a transmis Călin Georgescu.

În continuarea postării, fostul candidat la Președinția României a ales să transmită un mesaj inspirat din cântările religioase dedicate Nașterii Domnului.

„Hristos Se naște, măriți-L!

Hristos din Ceruri, întâmpinați-L!

Hristos pe pământ, înălțați-vă!

Cântați Domnului tot pământul și cu bucurie lăudați-L…”, a încheiat Georgescu.

Postarea vine după aproape două luni petrecute în arest preventiv și marchează revenirea acestuia la domiciliu, unde va trebui să respecte în continuare restricțiile stabilite de instanță.