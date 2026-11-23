Președintele AUR, George Simion, a anunțat că a depus plângere penală la Parchetul General împotriva anulării alegerilor prezidențiale din 2024, care au fost câștigate în primul tur de Călin Georgescu. El susține și că Parchetul General a început deja o anchetă in rem pentru anularea alegerilor prezidențiale. Anunțul a avut loc în cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat și raportul pentru anularea alegerilor, întemeiat de deputata AUR Laura Gherasim.

„Eu am depus o astfel de plângere penală și îi îndemnăm pe toți românii care vor să afle adevărul, indiferent de opțiunile lor politice, să depună o astfel de plângere”, a declarat George Simion.

George Simion a anunțat că raportul va ajunge la toate instituțiile statului și va cere un vot în Parlamentul României pentru ca ancheta începută de AUR să fie continuată.

„Doamna Gherasim va trimite acest raport către toate instituțiile statului și către Parchetul General și va cere un vot în Parlamentul României pentru continuarea acestei anchete și pentru asumarea acestui raport”, a susținut liderul AUR.

El a făcut și un apel către români, pe care îi îndeamnă să ceară explicații despre alegerile anulate și să depună plângeri la Parchetul General. În acest sens, a anunțat că le-a pus la dispoziție celor interesați și o platformă cu toți pașii necesari.

„Îi îndemnăm pe toți cei care ne urmăresc, care vor citi raportul realizat de Comisia de Abuzuri prin președinta Laura Gherasim, să ceară instituțiilor statului dreptate, să ceară instituțiilor statului să-și facă datoria și să spună adevărul despre anularea alegerilor. În acest sens, îi îndemnăm să depună o plângere penală la Parchetul General, (4:34) unde a început deja o anchetă. Toți pașii necesari pot fi găsiți pe valuldemocratiei.ro”, a declarat George Simion.