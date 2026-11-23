Vizitatorii Târgului de Crăciun de la Craiova au parte de vești proaste. Show-ul Saniei zburătoare, programat pentru această seară, nu va mai avea loc. Primăria Municipiului Craiova a anunțat că spectacolul este anulat din cauza condițiilor meteorologice.
Reprezentanții administrației locale au anunțat într-o postare publicată pe Facebook că municipiul Craiova și județul Dolj se află sub incidența unui cod galben de vânt. Meteorologii au avertizat asupra unor intensificări ale vântului, cu rafale care pot atinge 70 km/h.
„Având în vedere emiterea codului galben de vânt, vă informăm că showul Saniei zburătoare NU va mai avea loc, în această seară, la Târgul de Crăciun Craiova.
Craiova și Județul Dolj se află în regiunea pentru care meteorologii au anunțat intensificări ale vântului, cu rafale care pot ajunge la 70 km/h”, a transmis Primăria Municipiului Craiova, printr-o postare pe Facebook.
Târgul de Crăciun de la Craiova, cel mai mare din lume, întins pe 27 de hectare, și-a deschis porțile și îi așteaptă pe iubitorii atmosferei de sărbători să îi calce pragul și în acest an. Numai în prima au fost aproape 100.000 de vizitatori veniți să admire decorațiunile. Potrivit organizatorilor, târgul de la Craiova are 27 de hectare de luminițe și decorațiuni.
În 2026, tema aleasă, după care s-au decis și decorațiunile, dar și animațiile, este „Tărâmul Elfilor”. Astfel, Primăria Craiova a transmis că, pe lângă miile de globuri și luminițe, la ediția din acest an vor mai fi expuse:
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, i-a îndeamnat pe oameni să voteze Târgul de Crăciun din oraș pentru titlul de „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”. Edilul a transmis că votul se desfășoară până pe 25 noiembrie și a subliniat că procedura din acest an include un pas suplimentar, esențial pentru înregistrarea opțiunii.
„Târgul de Crăciun din Craiova luptă pentru titlul de Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa! Până pe 25 noiembrie, putem vota zilnic pentru ca orașul nostru să își păstreze titlul de «Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa»”, a transmis primarul Craiovei.