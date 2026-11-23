Vizitatorii Târgului de Crăciun de la Craiova au parte de vești proaste. Show-ul Saniei zburătoare, programat pentru această seară, nu va mai avea loc. Primăria Municipiului Craiova a anunțat că spectacolul este anulat din cauza condițiilor meteorologice. Reprezentanții administrației locale au anunțat într-o postare publicată pe Facebook că municipiul Craiova și județul Dolj se află sub incidența unui cod galben de vânt. Meteorologii au avertizat asupra unor intensificări ale vântului, cu rafale care pot atinge 70 km/h. Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

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NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate Loading ... „Având în vedere emiterea codului galben de vânt, vă informăm că showul Saniei zburătoare NU va mai avea loc, în această seară, la Târgul de Crăciun Craiova. Craiova și Județul Dolj se află în regiunea pentru care meteorologii au anunțat intensificări ale vântului, cu rafale care pot ajunge la 70 km/h”, a transmis Primăria Municipiului Craiova, printr-o postare pe Facebook.

Principalele atracții de la „cel mai mare târg de Crăciun din lume”

Târgul de Crăciun de la Craiova, cel mai mare din lume, întins pe 27 de hectare, și-a deschis porțile și îi așteaptă pe iubitorii atmosferei de sărbători să îi calce pragul și în acest an. Numai în prima au fost aproape 100.000 de vizitatori veniți să admire decorațiunile. Potrivit organizatorilor, târgul de la Craiova are 27 de hectare de luminițe și decorațiuni.

Care sunt principalele atracții

În 2026, tema aleasă, după care s-au decis și decorațiunile, dar și animațiile, este „Tărâmul Elfilor”. Astfel, Primăria Craiova a transmis că, pe lângă miile de globuri și luminițe, la ediția din acest an vor mai fi expuse:

sania zburătoare sau liftul lui Moș Crăciun;

cel mai mare Moș (9 metri înălțime);

labirintul elfilor;

trenulețul cu jucării care se plimbă printr-un brad;

fabrica de jucării a elfilor.