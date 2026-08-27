Circulația pe încă 47 de kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7, între Adjud și Bacău, va fi deschisă luni, 31 august, a anunțat premierul demis Ilie Bolojan. După inaugurarea acestui tronson, aproximativ 242 dintre cei 319 kilometri ai A7 vor fi dați în trafic.

„Se fac ultimele pregătiri pe Autostrada Moldovei A7, în zona nodului rutier cu Centura Bacăului, înainte de deschiderea circulației până la Bacău. Luni, 31 august, încă 47 de km de autostradă vor intra în trafic, între Adjud și Bacău”, a transmis Ilie Bolojan.

Peste 300 de kilometri de drum de mare viteză din București până după Bacău

Premierul demis precizează că, după deschiderea tronsonului Adjud-Bacău, șoferii care pleacă din București vor putea circula pe mai mult de 300 de kilometri de drum de mare viteză, pe A3 și A7, până după Bacău.

„A7 începe de la Ploiești și se îndreaptă spre Moldova. Cu deschiderea tronsonului Adjud – Bacău, ajungem la aproximativ 242 de kilometri de autostradă deschiși circulației din cei 319 kilometri ai A7. Pentru cei care pleacă din București, asta înseamnă peste 300 de km de drum de mare viteză până după Bacău, pe A3 și A7”, a explicat Bolojan.

Ultimii 77 de kilometri ai A7, între Bacău și Pașcani, sunt încă în lucru

Potrivit premierului, lucrările continuă pe sectorul Bacău-Pașcani, cu o lungime de aproximativ 77 de kilometri. Acestea au fost finanțate până acum prin PNRR, urmând ca finanțarea să fie asigurată de la bugetul de stat în perioada următoare.

„Mai sunt încă 77 de km în lucru, între Bacău și Pașcani. Lucrările realizate până acum au fost finanțate prin PNRR, iar după 31 august, finanțarea pentru acest ultim sector va continua, în lunile următoare, de la bugetul de stat.

A7 continuă spre nord. În 2026, contractele de lucrări au fost extinse cu sectorul Pașcani–Suceava și, mai departe, spre Siret și granița cu Ucraina.

Pașcani–Suceava –Siret și tronsonul din A8 Pașcani-Iași-Ungheni sunt incluse în proiectele finanțate prin SAFE, din cele 4,2 miliarde de euro destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară.

Autostrada spre Moldova asigură o conexiune mai rapidă cu regiunea, cu un impact direct asupra dezvoltării economice și mobilității.