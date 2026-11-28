„În acea seară a existat un joc de noroc. Se practică, e absolut cunoscut faptul că se organizează astfel de jocuri clandestine. A participat la acel joc și Emi Pian. A avut un conflict cu Gheorghe Richard Emanuel. Conflict pornit de Gheorghe Richard Emanuel. Emi Pian a vrut să plece de acolo, dar frații lui au venit acolo și să știți că nu au venit în niciun caz cu gânduri de a pedepsi pe cineva. Mai există un conflict de acest gen, cu vreo lună de zile în urmă, și frații lui au aplanat situația. Lumea nu-i cunoaște. Dar să știți că nu sunt persoane violente. În pofida reputației pe care o au, în pofida numelui pe care l-au moștenit, nu sunt persoane violente. Și cu siguranță, ei nici nu au venit înarmați la acel moment. Ei s-au dus să vadă despre ce e vorba și a fost atacat și Grațian, fratele lui Emi și al lui Ciprian.”