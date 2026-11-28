Avocatul familiei Pian relatează seara morții lui Emi Pian, dar și care a fost motivul pentru care fratele acestuia, Ciprian Pian, a fost arestat. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
Avocatul Andrei Necea a povestit în emisiunea lui Andrei Duban ce s-a întâmplat în seara în care Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a fost ucis în timpul unui conflict. Avocatul spune că Emi Pian se afla la o seară de jocuri de noroc organizată clandestin în capitală. În timpul jocului, acesta a avut un conflict cu Gheorghe Richard Emanuel, asociat cu clanul Rinu. Ulterior, frații acestuia, Grațian și Ciprian Pian, au apărut la fața locului. Avocatul susține că cei doi nu ar fi venit cu intenția de a isca un conflict. Din acest motiv, nici nu au avut la ei obiecte contondente, argumentează acesta.
„În acea seară a existat un joc de noroc. Se practică, e absolut cunoscut faptul că se organizează astfel de jocuri clandestine. A participat la acel joc și Emi Pian. A avut un conflict cu Gheorghe Richard Emanuel. Conflict pornit de Gheorghe Richard Emanuel. Emi Pian a vrut să plece de acolo, dar frații lui au venit acolo și să știți că nu au venit în niciun caz cu gânduri de a pedepsi pe cineva. Mai există un conflict de acest gen, cu vreo lună de zile în urmă, și frații lui au aplanat situația. Lumea nu-i cunoaște. Dar să știți că nu sunt persoane violente. În pofida reputației pe care o au, în pofida numelui pe care l-au moștenit, nu sunt persoane violente. Și cu siguranță, ei nici nu au venit înarmați la acel moment. Ei s-au dus să vadă despre ce e vorba și a fost atacat și Grațian, fratele lui Emi și al lui Ciprian.”
Bărbatul cu care Emi Pian intrase în conflict ar fi avut în posesie o baionetă, relatează avocatul, cu care a încercat să-i atace pe membrii clanului Pian. Ciprian Pian ar fi folosit doar spray lacrimogen împotriva acestuia. Ulterior, ar fi fost condamnat pentru o lovitură aplicată lui Manole în zona bărbiei, susține invitatul.
„Gheorghe Manole avea o baionetă la el, a încercat să-l atace și pe Grațian, la acel moment Ciprian a pulverizat un spray lacrimogen și aici a pornit un conflict fizic între Emi, frații lui și acel Gheorghe Manole. Ei nu aveau asupra lor obiecte tăietoare-înțepătoare pentru că nu veniseră pregătiți pentru un conflict. Ciprian, vorbesc din perspectiva clientului meu, acolo a fost condamnat pentru faptul că l-ar fi lovit cu mâna stângă în zona bărbiei pe Gheorghe Manole.”
Avocatul familiei susține că, în ciuda reputației și a numelui moștenit, frații Pian nu ar fi fost persoane agresive. În seara conflictului, nu ar fi avut intenția de a-l agresa pe bărbatul cu care intrase fratele acestora în conflict.