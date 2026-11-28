Un brad de Crăciun, amplasat într-un complex comercial din Yokohama, în apropiere de Tokyo, Japonia, a ajuns „vedetă”. Pomul de Crăciun, care are o înălțime de aproape 4 metri, a intrat în Cartea Recordurilor.

Un brad de Crăciun din Yokohama, Japonia, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru numărul de jucării de pluș agățate în el. Pomul are patru metri înălțime și este decorat cu 1.038 de figurine, inclusiv personaje din anime și manga. Pomul ornat cu jucării se află în complexul comercial Queen’s Square Yokohama, notează G4media, care citează The Mainichi.

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Jucăriile sunt din seria „Chibigurumi”, lansată în 2021 de compania Bandai Spirits. Figurinele au circa 11 centimetri, capete mari și membre mici, fiind create pentru a încăpea în palmă. Bandai Spirits a organizat acțiunea pentru a prezenta diversitatea figurinelor lansate de-a lungul anilor. Bradul cu 1.038 de jucării va putea fi admirat până pe 3 decembrie.

„Am decis să acceptăm provocarea de a stabili un record, pentru ca oamenii să poată să vadă cu ochii lor câte modele diferite am creat de-a lungul anilor”, a declarat un reprezentant al Bandai Spirits.

O altă surpriză în Cartea Recordurilor: „Wildwood”, cel mai lung film de animație stop-motion din istorie

Filmul de animație „Wildwood”, produs de studioul LAIKA, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness cu o durată de 130 de minute. Realizarea producției stop-motion a durat peste șapte ani și a implicat mai mult de 1.000 de persoane. Lungmetrajul a depășit recordul anterior, deținut de „Pinocchio”, al lui Guillermo del Toro, cu 117 minute.

„Wildwood” este al șaselea film stop-motion realizat de studioul LAIKA, cunoscut pentru „Coraline” și „Kubo and the Two Strings”. Producția a durat șapte ani și a implicat peste 1.000 de oameni, 132 de decoruri și 236 de păpuși.

Pentru animație au fost create peste 140.000 de expresii faciale imprimate 3D. Filmul este regizat de Travis Knight și adaptat după romanul fantasy publicat de Colin Meloy în 2011.

Sursă foto: Shutterstock / Envato (rol ilustrativ)