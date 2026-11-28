Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 28 noiembrie 2026, în a 1738-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Forțele ucrainene au atacat o instalație industrială din regiunea rusă Tula, despre care Kievul susține că este implicată în producția de combustibil pentru rachetele balistice Iskander. În paralel, mai multe atacuri rusești asupra orașelor Kremenciuk și Dnipro s-au soldat cu cel puțin șase răniți.

Atacul, pus la cale chiar de sabotori ruși

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că, în noaptea de 26 spre 27 noiembrie, armata a atacat uzina de cauciuc sintetic din Efremov, situată în regiunea Tula, pe teritoriul Federației Ruse. Potrivit comandamentului ucrainean, instalația industrială participă la producția de combustibil solid utilizat de rachetele balistice Iskander, cu care forțele ruse atacă obiective de pe teritoriul Ucrainei.

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Operațiunea ar fi fost desfășurată de unități ale armatei ucrainene în colaborare cu mișcarea de rezistență „Black Spark”, cunoscută și sub denumirea „Chornaya Iskra”, care activează pe teritoriul Rusiei.

Autoritățile militare ucrainene susțin că materialele sintetice produse la uzina din Efremov reprezintă componente importante pentru fabricarea combustibilului solid destinat rachetelor. Kievul consideră că afectarea capacității de producție a acestei instalații ar putea limita aprovizionarea armatei ruse cu materiale necesare sistemelor de rachete.

Rafinărie din Rostov, vizată de un alt atac

Tot vineri, Statul Major ucrainean a confirmat un atac asupra rafinăriei de petrol Novoshakhtinsk, din regiunea rusă Rostov. Instalația are o capacitate anuală de procesare de până la 7,5 milioane de tone de petrol, potrivit datelor prezentate de partea ucraineană.

Armata ucraineană a susținut că atacul a provocat distrugerea a 20 de rezervoare orizontale de stocare. Alte 21 de rezervoare orizontale, 11 rezervoare verticale și o secțiune de conductă ar fi fost avariate.

Atacurile asupra instalațiilor industriale și petroliere din Rusia fac parte din operațiunile prin care Ucraina încearcă să afecteze infrastructura utilizată pentru aprovizionarea și susținerea efortului militar rus.

Kremenciuk și Dnipro, sub tirul rușilor

De partea cealaltă, forțele ruse au atacat orașul Kremenciuk, situat în regiunea Poltava, din centrul Ucrainei. Potrivit guvernatorului regional Vitalii Diakivnych, un atac cu drone a provocat avarii la două instituții de învățământ aflate în centrul orașului.

Patru persoane au fost rănite, dintre care trei copii, conform celui mai recent bilanț comunicat de autoritățile locale. Într-o informare anterioară, guvernatorul precizase că doi dintre copiii răniți aveau 12 și, respectiv, 13 ani și primiseră îngrijiri medicale. Ulterior, numărul minorilor răniți a fost actualizat la trei.

Separat, un atac rusesc a vizat un obiectiv de infrastructură de transport din orașul Dnipro, situat în regiunea Dnipropetrovsk. Autoritățile locale au raportat două persoane rănite.

Echipele de intervenție au fost mobilizate în zonele afectate, în timp ce autoritățile continuau evaluarea distrugerilor.

Atacurile raportate în 27 noiembrie evidențiază continuarea operațiunilor militare asupra infrastructurii considerate importante pentru susținerea războiului. În Rusia, Ucraina afirmă că a vizat instalații implicate în producția de materiale pentru rachete și în procesarea petrolului. Pe teritoriul ucrainean, autoritățile locale au raportat noi victime și pagube provocate de atacurile rusești.