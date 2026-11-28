Armata SUA a finalizat operaționalizarea primei baterii de arme hipersonice cu rază lungă de acțiune (LRHW). Este cunoscută sub numele de Dark Eagle, iar în inventarul armatei intră, acum, o capacitate convențională de lovire hipersonică, lansată de la sol. Dark Eagle intră în serviciu după aproape trei ani de întârzieri, notează Army Recognition.

Această etapă survine în contextul în care armata SUA extinde rolul Forțelor Operative Multi-Domeniu (MDTF). Acestea sunt formațiuni create pentru a opera în medii contestate și pentru a coordona capacități la nivel terestru, aerian, maritim, spațial și cibernetic.

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Dark Eagle

Se alătură rachetelor Precision Strike Missile (PrSM) și sistemului Mid-Range Capability (MRC), cunoscut și sub numele de Typhon.

Generalul-locotenent Frank Lozano a confirmat că prima baterie Dark Eagle gata de desfășurare operațională

Pe 25 noiembrie 2026, publicația Breaking Defense a relatat că generalul-locotenent Frank Lozano – directorul executiv pentru achiziții de sisteme de foc al Armatei SUA – a confirmat că prima baterie Dark Eagle este complet echipată și gata de desfășurare operațională.

Dezvoltarea sistemului Dark Eagle se bazează pe cercetările efectuate anterior de Armata SUA și Laboratoarele Naționale Sandia, prin intermediul programului Alternate Re-Entry System.

se bazează pe cercetările efectuate anterior de Armata SUA și Laboratoarele Naționale Sandia, prin intermediul programului Alternate Re-Entry System. Această bază tehnologică a contribuit ulterior la dezvoltarea Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) – vehicul planor hipersonic. Este dezvoltat în comun pentru Forțele Terestre (U.S. Army) și Marina Militară (U.S. Navy) ale SUA.

– vehicul planor hipersonic. Este dezvoltat în comun pentru Forțele Terestre (U.S. Army) și Marina Militară (U.S. Navy) ale SUA. Reprezintă nucleul atât pentru sistemul LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) al Armatei, cât și pentru programul Conventional Prompt Strike (CPS) al Marinei.

În decembrie 2024, Armata și Marina au finalizat cu succes un test de zbor care a implicat racheta și echipamentele sale terestre, notează Erwan Halna du Fretay, autorul analizei.

Ulterior, în octombrie 2025, directorul Pentagonului pentru Testare și Evaluare Operațională (DOT&E) a aprobat strategia principală de testare a programului.

Caracteristici tehnice și capacități operaționale ale Dark Eagle. Viteză de peste Mach 5

Dark Eagle face parte din categoria armelor hipersonice de tip boost-glide (propulsie-planare). Este aspectul tehnic care o diferențiază de rachetele de croazieră hipersonice propulsate de motoare aeroreactoare.

Are o rază de acțiune raportată public de aproximativ 775 de kilometri.

Are o viteză care depășește Mach 5 (peste 6.100 km/h).

(peste 6.100 km/h). Sistemul integrează un propulsor rachetă în două trepte.

Integrează, de asemena, un vehicul planor hipersonic nepropulsat care transportă o încărcătură convențională.

Caracteristicile exacte de zbor, precizia și performanța terminală rămân clasificate.

Arhitectura terestră include un centru de operațiuni al bateriei, patru lansatoare mobile și echipamentele de suport aferente.

Armata și Marina folosesc un design comun al rachetei, adaptat mediilor lor specifice de lansare. Pentru Marină, programul urmează să fie integrat la bordul distrugătoarelor cu rachete ghidate din clasa Zumwalt și al submarinelor nucleare de atac din clasa Virginia Block V.

Talisman Sabre 2025. Sistemul Dark Eagle, desfășurat în Australia

Armata SUA a demonstrat deja dimensiunea expediționară a sistemului. În cadrul exercițiului Talisman Sabre 2025, a 3-a Forță Operativă Multi-Domeniu a transportat echipamente Dark Eagle în Teritoriul de Nord al Australiei.

Aceasta a fost prima desfășurare a sistemului în afara teritoriului continental al SUA.

Capacitatea de producție reprezintă acum una dintre principalele provocări ale programului, se mai arată în analiza Army Recognition.

Problemele de fabricație și dificultățile legate de controlul calității au afectat calendarele de livrare, în timp ce armata pregătește a doua și a treia baterie.

Importanța strategică a sistemului Dark Eagle

Regiunea Indo-Pacific oferă cel mai clar indiciu al relevanței strategice a sistemului Dark Eagle.

Conform raportului Pentagonului din 2024 privind puterea militară a Chinei, Armata Populară de Eliberare a introdus racheta sa cu vehicul planor hipersonic DF-17 în 2020, cu aproximativ șase ani înainte de confirmarea operaționalizării complete a sistemului Dark Eagle.

Desfășurarea din Australia din 2025 demonstrează, de asemenea, că Washingtonul a început deja să analizeze integrarea sistemelor hipersonice terestre în arhitectura sa militară regională