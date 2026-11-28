Două aeronave Boeing 737-800 ale companiei American Airlines s-au ciocnit vineri, în timp ce rulau la sol pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington.

Două avioane de pasageri ale companiei American Airlines au fost implicate într-un incident pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington, după ce extremitățile aripilor acestora au intrat în contact în timpul manevrelor la sol, înainte de decolare, relatează BBC.

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 17:10 (00:10, sâmbătă, ora României), potrivit Administrației Federale a Aviației din Statele Unite (FAA). Cele două aeronave urmau să efectueze zboruri interne către Chicago și Dallas-Fort Worth.

„Aeronava care efectua zborul 638 al American Airlines a lovit aripa aeronavei care efectua zborul 2152 al American Airlines, în timp ce rula la sol în vederea decolării”, a transmis FAA.

Controlorii de trafic aerian au solicitat intervenția pompierilor și a echipajelor de urgență, după care au îndrumat cele două avioane către porțile de îmbarcare.

Pasagerii au fost debarcați, iar aeronavele au fost retrase temporar din serviciu pentru efectuarea unor inspecții tehnice.

„Extremităţile aripilor celor două aeronave Boeing 737-800 au intrat în contact”, a precizat American Airlines într-un comunicat.

Reprezentanții companiei au anunțat că depun eforturi pentru ca pasagerii afectați să ajungă cât mai repede la destinație.

Momente de panică la bordul avionului: „Aeronava s-a zguduit destul de violent”

Un pasager aflat la bordul aeronavei care urma să efectueze zborul 2152 către aeroportul internațional O’Hare din Chicago a povestit pentru BBC că a simțit o „zguduitură puternică” în partea dreaptă a avionului.

Bărbatul a relatat că „aeronava s-a zguduit destul de violent” în momentul impactului, iar în cabină s-au auzit exclamațiile de spaimă ale pasagerilor. Pasagerul spune că a observat pe sol o bucată desprinsă din aeronavă, despre care crede că ar fi fost „vârful aripii”.

Incidentul s-a produs pe aeroportul unde 67 de persoane au murit într-un accident aviatic în 2025

Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington a fost scena uneia dintre cele mai grave tragedii aviatice produse în Statele Unite în ultimii ani.

În ianuarie 2025, un avion de pasageri al American Airlines, care venea din Wichita, statul Kansas, s-a ciocnit în aer cu un elicopter militar Black Hawk. Din nefericire, toate cele 64 de persoane aflate la bordul aeronavei civile și cei trei militari americani din elicopter și-au pierdut viața. Avionul de pasageri s-a prăbușit în râul Potomac.

Investigațiile ulterioare au indicat existența unor probleme privind datele de altitudine primite de echipajul elicopterului militar.

La începutul acestei săptămâni, armata americană a anunțat că intenționează să reia zborurile de testare cu elicoptere în apropierea aeroportului Reagan, potrivit CBS News. Aceste operațiuni fuseseră suspendate după tragedia din ianuarie 2025.

Situat în apropierea Casei Albe și a Pentagonului, Aeroportul Național Ronald Reagan deservește în principal zboruri interne și se află în imediata vecinătate a capitalei americane.