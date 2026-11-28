Este doliu în lumea wrestlingului profesionist. Bronson Reed, un luptător care făcea parte din categoria profesioniștilor, a decedat la vârsta de 38 de ani. WWE a anunțat moartea luptătorului. Potrivit companiei, acesta a murit vineri, 27 noiembrie, în urma unor complicații medicale.

Anunțul vine la câteva săptămâni după ce sportivul s-a accidentat la evenimentul Crown Jewel, din Arabia Saudită. Presa a relatat că Reed ar fi suferit fracturi costale și o leziune la rinichi, însă WWE nu a confirmat o legătură între accidentare și deces.

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Bronson Reed a murit la 38 de ani

WWE l-a descris pe Reed drept un coleg apreciat, un familist devotat și un om extraordinar. Compania a transmis condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor, menționându-le în special pe soția sa, Paige, însărcinată, și pe fiica lor. Până în acest moment nu se cunoaște cu exactitate cauza morții.

„WWE este devastată să anunțe că Jermaine Haley, cunoscut și sub numele de Bronson Reed, a murit astăzi, la vârsta de 38 de ani, din cauza unor complicații medicale.

Jermaine a fost o personalitate marcantă în WWE, dar, mai presus de toate, a fost un om extraordinar, un familist devotat și un coleg iubit. Gândurile noastre și cele mai profunde condoleanțe se îndreaptă către întreaga familie a lui Jermaine – inclusiv soția sa, Paige, care este însărcinată, și fiica lor –, precum și către prietenii, colegii și fanii săi”, transmite WWE.

Reed s-a accidentat la începutul lunii noiembrie, în timpul evenimentului Crown Jewel din Arabia Saudită. Presa a relatat că ar fi suferit fracturi costale și o leziune renală, fiind tratat în continuare în țară.

Pe numele real Jermaine Haley, luptătorul australian a activat în WWE între 2019 și 2021, apoi a revenit în 2022. În carieră, a câștigat titlul NXT North American Championship și competiția André the Giant Memorial Battle Royal, în 2024.

Sursă foto: capturi video Youtube / site WWE